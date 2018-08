El runrún: La Choza cierra tras 20 años

Jueves, 2 agosto 2018 | Leída 112 veces

El conocido bar de copas La Choza ha cerrado esta semana de manera definitiva tras estar abierto durante más de 20 años. Este establecimiento, referente de la noche, y todo un templo de los bailes latinos, ya no volverá a abrir sus puertas ni a hacer sonar la música que ha acompañado tantos momentos felices de muchos onubenses.

Los tradicionales habitantes de La Choza están de luto. Su propietario José Antonio Sierra Rodríguez asegura a huelva24.com que cierra el emblemático negocio “por temas personales” y que con esta clausura cierra una etapa de su vida para abrir un ciclo nuevo, en el que “quizás”, en un tiempo vuelva a regentar un nuevo establecimiento. Por ahora le toca quedarse con los numerosos y buenos recuerdos de estos años, pero especialmente “con las personas”, lo que más valora de todo. “Mi mejor recuerdo es toda la gente. Le tengo que dar las gracias a todo el mundo, los profesores de baile, los clientes, los amigos… los llevo en el corazón”, resalta. Y es que pocos lugares consiguen que nos sintamos en él tan a gusto como en casa o incluso mejor, porque el ambiente de La Choza era para muchos muy especial. Las reacciones en las redes sociales no se han hecho esperar y la mayoría ha acogido la noticia con pena y cierta nostalgia. No es para menos. Las noches del barrio de Isla Chica no serán las mismas sin La Choza. Sierra tiene claro que lo importante que es que todos se sientan bien y sigan compartiendo anécdotas y momentos sin perder el contacto. Los habitantes de La Choza lo seguirán siendo, aunque ocupen otros lugares y este rincón pasará a engrosar este capítulo de los bares inolvidables de Huelva, ese olimpo privilegiado que con solo pronunciar su nombre consigue evocar una época dorada para muchos.

Inquilino estreno en Las Marismillas. Ni FIB ni leches. Por muy ‘alternativo’ que sea el nuevo presidente del Gobierno, hay tradiciones que parece nunca cambian, y el verano se lo va a pegar donde suelen hacerlo quienes ocupan su cargo. Sí, Pedro Sánchez pasará unos día de merecido (sí, todos lo merecemos) descanso por aquí cerca; concretamente, en el Palacio de las Marismillas de Doñana, residencia de veraneo habitual de los presidentes del Gobierno. Al menos así lo han reflejado diferentes medios, que han aprovechado para recordar que el ‘apartamentito presidencial’ cuenta, por ejemplo, con 18 dormitorios y otros 18 cuartos de baño para elegir. En los alrededores tiene además terreno de sobra para echarse una carrerita y disfrutar de un entorno privilegiado. Con un poco de suerte, queda tan encantado con el mismo que cuando acabe las vacaciones anuncia la paralización definitiva del proyecto gasístico que lo amenaza…

Amigas indeseables en Bollullos. ¿Vives o estás estos días por Bollullos? Pues no te sobresaltes si vas por la calle y te encuentras con alguno de los amigos –o amigas- más indeseables del verano. Pesadilla de muchos, creemos que bichejo querido por nadie: sí, las cucarachas, esos repugnantes insectos pueden ser en estos días más habituales en las calles del municipio, que anda fumigando con sus inevitables consecuencias. Así lo ha avisado el Ayuntamiento, que ha querido hacer público que hasta el próximo martes, 7, se llevarán a cabo estas tareas para que nadie piense que es una plaga ni nada por el estilo. De paso, recomienda que se taponen los sumideros de las viviendas para evitar que estas indeseables amigas –así como otras y otros de su misma ‘calaña’- se cuelen por los mismos. ¡Ánimo, que será sólo unos días!