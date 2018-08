Un vecino de Huelva gana un millón de euros al instante con el Rasca del Mega Millonario de la ONCE

huelva24.com

Fernández, afiliada a la ONCE y vendedora desde 2013, vendió el boleto a las 11.55 h. de esta mañana. “Estoy atacadita pero super contenta, no todos los día se da un milloncito de euros”, decía. La secuencia ha transcurrido en cuestión de segundos; un cliente ha comprado un Rasca de 10 euros, el Millonario de la ONCE, y al rascarlo le ha pedido a la vendedora que comprobara si había premio. Josefa se ha dado cuenta enseguida del premio que era y lo ha corroborado con el terminal punto de venta que ha certificado que el cliente debía acudir a una entidad bancaria colaboradora para cobrarlo. En ese momento, Josefa le ha dicho: ¿Sabes lo que te ha tocado? ¡Un millón de euros! Y al cliente, según relata Josefa, “le ha cambiado el color de la cara, se ha puesto blanco y se ha marchado sin decir adiós”.



A la vendedora no le duele que el cliente no le haya agradecido el premio, se declara igual de feliz. “A mí lo que me importa es que he sido yo la que he dado el premio y estoy super contenta la verdad”, decía. “Llevaba varias semanas con la intuición de que iba a dar un premio grande y se lo decía aquí a los que me conocen de Hipercor que me compraran porque iba a dar algo gordo, y mira...”.



Se trata del premio más grande que ha dado esta lotería instantánea de la ONCE en Andalucía después del medio millón de euros dado en otro Rasca el pasado 26 de junio en la localidad almeriense de Almanzora.



Por diez euros se puede llega a ganar millones de premios instantáneos de hasta un millón de euros. Los boletos de este producto cuentan con cuatro áreas de juego, la primera área está formada por dos zonas de juego denominadas ‘números ganadores’ y ‘tus números’. La segunda, tercera y cuarta áreas de juego se denominan ‘Bonus 50€’, ‘Bonus 100€’ y ‘Bonus 250€’, respectivamente.



