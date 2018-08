Naranjo valdrá más de un millón si asciende a Primera con el Tenerife

huelva24.com

El onubense tenía "excelentes referencias" de Tenerife y del Tenerife gracias a su amigo Manolo Martínez, con quien coincidió dos veces en su trayectoria profesional (primero en el Recreativo y luego en el Nástic). Firmó el viernes, llegó el lunes y se puso manos a la obra el miércoles. "He estado entrenando por mi cuenta en Bélgica, pero no tanto como me habría gustado", explicó en declaraciones recogidas por La Opinión de Tenerife.

"Donde él diga. Yo estoy preparado. Ofreceré trabajo y humildad", dijo en su presentación sobre la posición en el campo y lo que ofrecerá a su entrenador, Joseba Etxeberría. Aún le falta definir con qué dorsal debutará (el 7 o el 17) este sábado en partido amistoso ante el Ibarra. Su primer partido oficial le llevará a la que fue su casa para enfrentarse al Nástic. "Si marco, no lo celebraré", aseguró.

Naranjo tiene 24 años recién cumplidos y ha pasado por Recreativo, Villarreal, Celta, Nástic y Leganés.