El runrún: Laura Sánchez busca yerno en Huelva

Miércoles, 1 agosto 2018

Según ha explicado su progenitor en Instagram, la señorita es de lo más exigente, por lo que el pretendiente debe cumplir estrictamente los requisitos. Básicamente, el ser de su misma raza, Caniche Apricot. ¿Algún interesado en la sala? A destacar, además de todas las cualidades que resalta el empresario en su presentación , que tendría suegros ‘famosos’ y novia influencer, con cuenta de Instagram propia, @juanitaascaniosanchez.

Chicote devora libros en Huelva. Todo el mundo conoce al cocinero Alberto Chicote. El destacado chef no sólo triunfa en la gastronomía, sino que también se ha ganado un hueco en televisión tras mostrar su especial carácter y don de gentes en programas como ‘Pesadilla en la cocina’ y ‘Top Chef’. Además, también ha dado en más de una ocasión las campadas de fin de año para el grupo Atresmedia. Trabajo no le falta y es por ello que está siempre de un lado para otro. Eso no le impide disfrutar de sus aficiones y una es leer. No sólo le gusta preparar y degustar platos, sino que también saborea libros con asiduidad. Por eso cada vez que visita una ciudad le gusta visitar alguna librería y comprar libros. Para sorpresa de Manuel Jesús Soriano Pinzón, escritor y propietario de ‘La Dama Culta’, una de las librerías de referencia de Huelva, este miércoles ha cruzado su puerta el propio Chicote, “simpático y amable”, con la intención de adquirir varios libros y llevarse el sello del establecimiento. “Ha sido una sorpresa. Ha entrado y me he quedado pasmado”, afirma Soriano, que le ha aprovechado la ocasión para regalarle su novela ‘La persiana rota’. Se la ha llevado “encantado” junto a varios libros de novela histórica, un menú ideal. Seguro que lo acompaña con otras excelencias gastronómicas onubenses que en varias ocasiones ha ensalzado.

Cariño, me he follado a Bunbury. Casi todo el mundo tiene ídolos o al menos admira a personajes públicos que destacan por lo que hacen y lo que son. Siendo sinceros, más de uno y de dos, también ha fantaseado con irse a la cama con su cantante preferido o actriz, un recuerdo carnal que va un paso más allá del fanatismo espiritual o de la simple foto u autógrafo habitual. Precisamente recreando esta situación se ha realizado hace un mes un corto que ha logrado el segundo puesto en el IX Concurso de Cortos RNE / Fundación SGAE y que se titula ‘Cariño, me he follado a Bunbury’. Aprovechando que este jueves el excomponente de Héroes del Silencio aterriza en las Colombinas para brindar un concierto a los onubenses, nos parece oportuno compartirlo para que, especialmente sus fans, se rían con esta situación cómica. No vamos a destripar el contenido, pero que cada uno se mire a si mismo y piense cómo reaccionaría si le sucede lo que aquí se cuenta. ¿Qué será más fuerte, la mitomanía o los celos?