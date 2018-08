Cinta García olvida el Mundial y se centra en el Campeonato de España y sumar puntos para Tokio 2020

Mario Asensio

Miércoles, 1 agosto 2018 | Leída 13 veces

Judo

La judoca del club Huelva TSV aseguró a huelva24.com que “lo que necesito ahora es conseguir puntos para seguir sumando y ganar combates a cada competición que vaya”, ya que tiene en mente avanzar posiciones para estar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Tras un mes de baja y sin competir se encuentra en la posición número 42 del ránking mundial.

De la competición en la que se jugaba la clasificación para el Mundial, en Zagreb, comentó que es “una pena haberme quedado a una medalla de ir al Mundial y haberme lesionado en el momento que me jugaba más, pero ha sido y ya está, a nadie le gusta lesionarse pero me tocó y conseguí llegar muy bien y no tuve molestias”, explicó García. No obstante, reconoció que el haber estado “casi un mes parada si hacer judo influye” e insistió en que “el año que viene lo volveré a intentar para estar en el Mundial”.

Detalló que a pesar de todo tuvo “buenas sensaciones después de haber superado la lesión y durante el combate”, pero agregó que “todos son duros y no puedes tener ningún fallo y yo lo tuve”. “Hay que corregir esos fallos para que no vuelvan a pasar, porque el más mínimo que tengas en estas competiciones de alto nivel hacen que pierdas el combate”, detalló la onubense, que espera “hacerlo mejor en la próxima competición”.