Superhugo sigue tercero a un punto del segundo tras un sexto y un noveno en Aragón

Martes, 31 julio 2018 | Leída 11 veces

Motociclismo > Fim Cev Repsol

Ya celebrada la cuarta prueba del campeonato de premoto 4 con el Fim Cev Repsol, donde milita el joven piloto onubense Superhugo, en el prestigioso trazado de Motorland Aragón. Cuajó dos buenas mangas pese al poco feeling que tuvo durante todo el fin de semana con su montura, debido problemas mecánicos, teniendo incluso que cambiar motor para poder realizar las mangas de clasificatorios. Millán, que es el único andaluz en esta categoría, demostró su valía, clasificando en octava posición, para así correr la primera manga el sábado, remontando dos posiciones para entrar en sexta posición.



Ya el domingo después de un muy reñido warm up, superhugo protagonizo una gran carrera, sobreponiéndose a las adversidades. Estuvo toda la carrera en los puestos de cabeza y rodando en tiempos de los de arriba con la mala fortuna de no ver en la última vuelta a un doblado al intentar adelantar por dentro en una chicán a varios compañeros, lo que hizo que Millan tuviera que variar su trayectoria y salvarse in extremis de un peligroso high side (culeón) que estuvo a punto de descabalgarle y que le relegó a la novena posición.

Tras estos resultados, se encuentra tercero en la general a un punto del segundo. Ahora acometerá el parón veraniego y volverá a la carga en septiembre con el CEV en cheste en la categoria de moto 4.