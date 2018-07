El runrún: Parralo, baja indefinida

Martes, 31 julio 2018 | Leída 109 veces

Confidencial

El pasado 23 de julio el gabinete de comunicación de la subdelegada informaba de que Parralo no podría asistir a una charla informativa prevista en la Asociación Náutica Nuevo Portil “por motivos de salud”. Esta situación no ha sido un hecho aislado y puntual, como una indisposición o un resfriado, algo que hubiera firmado seguro la dirigente a raíz de los acontecimientos. Lo ocurrido ha hecho que se cancele toda su agenda hasta nuevo aviso y la realidad es que tras su investidura poco se la pudo ver en un acto público y ya desde el día D en ninguno. No ha transcendido oficialmente lo ocurrido, pero huelva24.com ha podido saber que sufrió un accidente doméstico que le causó múltiples fracturas y que ha obligado a que sea intervenida en varias ocasiones. No vamos a entrar en más detalles y sí desearle una pronta recuperación a la subdelegada. Esperamos que pase lo mejor posible el verano y bien atendida para mitigar los dolores que seguramente está soportando. Dentro de lo malo, ahora llega un mes de agosto que es vacacional para los representantes políticos, por lo que la Subdelegación, de momento, no va a tener que buscar un sustituto o sustituta. De todos modos, esto es lo de menos.

Curro, eterno fisioterapeuta albiazul. Han sido muchos los mensajes de ánimo a la familia en las redes sociales tras el repentino y triste fallecimiento de Curro Rodríguez Asuero. Hombre muy vinculado a la Semana Santa de Huelva y al Recre, en las últimas horas han sido muchos los exfutbolistas y excompañeros con los que coincidió durante su estancia como fisioterapeuta en los mejores años de la historia del Decano que han alabado su inmenso prestigio humano y profesional. Como muestra algunos ejemplos. Aitor Tornavaca: "Mi más sentido pésame a la familia. Para mí más que un gran fisio, una enorme persona"; Emilio Viqueira: "D.E.P. amigo y gracias por ayudarnos. Se va un grande"; Cheli: "Gran profesional y mejor persona al que tuve la suerte de conocer. Un fuerte abrazo para la familia"; Pablo Oliveira: "No me lo puedo creer D.E.P. amigo Curro. Mi más sentido pésame a toda la familia"; Rafael Barber: "Nos deja un amigo. Grandísimo profesional del mundo de la fisioterapia, más grande como persona. Nunca podré olvidar lo que me ayudaste en los peores momentos como jugador del Recre. Mi más sincero pésame y fuerza a toda la familia y amigos"; Antonio Quevedo: "Aún no me lo creo. Una gran persona"; Manuel Juan Limón: "Amigo descansa en paz. Siempre dispuesto a todo aquél que lo necesitaba, jamás tuviste un no, siempre estabas ahí, tus pacientes nunca podían estar serios, siempre sacando de ellos una sonrisa. Mucha fuerza a la familia y a sus buenos amigos"; Nardy Lafuente: "Aún no puedo ni quiero creerlo. Buen viaje amigo Curro". El que fuera técnico recreatvista Lucas Alcaraz también manifestó que está "costernado y jodido. Fueron muchos viajes, muchas comidas, aeropuertos, trenes, autobuses, banquillos, victorias, derrotas, risas y penas... no te tocaba irte DEP Curro un abrazo grande a la familia".

Brazaletes morados en Colombinas. Es una iniciativa que se ha desarrollado con éxito en otras ciudades y las integrantes del Café Feminista de Huelva no han dudado en replicarla en estas Colombinas. Se trata de la ‘brigada’ del brazalete morado, personas –“guerreras”, como les gusta definirse- que portarán esta insignia y a las que puede recurrir quien sufra cualquier tipo agresión machista en el entorno del recinto y se sienta insegura, violentada o en peligro. El Café Feminista pretende así hacer piña contra las agresiones que suelen sufrir las mujeres en este contexto de fiestas y anima a denunciar cualquier violencia machista que se pueda experimentar, sin necesidad de que ésta pase a mayores. Son ya 40 ‘brazaletes morados’ las que se han movilizado para prestar ayuda y asesoramiento in situ a quien lo necesite, así que ya sabes… Si te sientes agredida o violentada, ¡busca el brazalete morado!