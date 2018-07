El PIF critica al concejal Sosa tras admitir que no pagar la zona ORA por pertenecer al equipo de gobierno de Isla

Martes, 31 julio 2018 | Leída 13 veces

Partido Independiente La Figuereta

El concejal don Francisco David Sosa reconoce tener “trato de favor” y privilegio y admite no pagar en la zona O.R.A. por pertenecer al Equipo de Gobierno.



Ante este hecho y los argumentos dados por el Sr. Sosa el Partido Independiente la Figuereta considera oportuno las siguientes consideraciones:

1.- Esta renuncia no se produce de “motu propio”, se produce al hacerse pública la injustificable situación de privilegio que disponen los concejales socialistas, andalucistas y los de Ciudadanos por Isla con la Sra. Alcaldesa, doña Montserrat Márquez, al frente.



2.- El Sr. Sosa justifica la discriminación que sufrimos el resto de isleños e isleñas y conductores en general respecto a los miembros de Equipo de Gobierno por:

• Los continuos desplazamientos que tienen que realizar para llevar a cabo su labor.

• No cobrar dietas de desplazamiento y pagar de su –escaso sueldo- la gasolina de su vehículo.

• La extensión espacial que su Delegación –Playas- tiene.



Argumentos sólo entendibles desde la rabieta que le ha supuesto verse pillado ante la injusticable situación de privilegio de la que se ha beneficiado sin pudor alguno quien en las redes sociales tanto y tanto ha hablado –desde la ignorancia, no queremos pensar que desde la mentira intencionada- de las ventajas de ser político.

Desde aquí le recordamos que fue doña Antonia Grao, quien, tras su toma de posesión como Alcaldesa de Isla Cristina, suprimió inmediatamente las dietas de desplazamiento, chofer y vehículo oficial, teléfonos móviles de concejales (con facturas que superaban los 6000 euros mensuales) … todo ello disfrutado por los concejales de su partido Andalucista, del PSOE y de la ya disidente socialista Montserrat Márquez, curiosamente los actuales miembros del Equipo de Gobierno que ahora gozan a hurtadillas de la bula de poder aparcar donde y cuando quieran sin pagar.



Se lamenta de su escaso sueldo y de no cobrar nada por parte de la Mancomunidad. Queremos seguir pensando que sus declaraciones son fruto de la ignorancia y no de la mentira, por ello le recomendamos pregunte al presidente y portavoz de su partido, don Francisco Zamudio, quiénes de sus compañeros son los que “reciben” de la mencionada institución.



Confiesa haberse visto obligado a dejar dos delegaciones por falta de tiempo para atender a la delegación de Playas, entre otras cosas por la amplitud de nuestro litoral. Que los isleños e isleñas sepamos, los kilómetros de playa de nuestro municipio no han aumentado –ya nos lo habría comunicado en su Facebook (en los Plenos Municipales no dice ni mú)- y la anterior concejala responsable de Playas, del P.I.F. realizaba la labor llevando dos concejalías más.



El no dudar de, como el Sr. Sosa dice, su trabajo y entrega las 24 horas del día incluidos sábados, domingos y festivos, pone de manifiesto su incapacidad para esa labor. Comparar las instalaciones actuales de nuestras playas con las del año pasado lo deja bien clarito (módulos o megafonía, por ejemplo).



El Sr. Sosa anuncia que por no tener el privilegio de no pagar en la zona O.R.A. va a realizar menos desplazamientos oficiales o utilizará coche oficial. Respecto a lo primero recordarle que la anterior corporación, esa que tanto criticaba, no dejó de hacer nunca una gestión local, provincial, ante la Junta o estatal. Respecto a la segunda opción, utilizar coche oficial, volvemos a aconsejarle al Sr. Sosa le pregunte a don Francisco Zamudio cómo hacer para tener chofer particular.



3.- Dice a bombo y platillo no hacer chanchullos con las empresas a las que llama. Faltaba más!!! Ahora bien, si con esa manifestación quiere dejar caer posibles prácticas de corporaciones anteriores, desde aquí le emplazamos a que las haga públicas con datos. De no hacerlo, además de estar cometiendo un delito de ocultación, don Francisco David Sosa López será ante todos los isleños e isleñas el ejemplo más claro de político populista barato, demagogo y sin escrúpulo alguno que no duda en utilizar la mentira y el insulto fácil ante todo y todos los que le suponga un perjuicio en sus intereses personales frente a los generales que son los que debe defender.