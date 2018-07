Gabriel Cruz: "No hay divorcio. El consejo es el que dirige el Recre y Krypteia es sólo un aspirante a comprar las acciones"

R. U.

Martes, 31 julio 2018

fútbol > recreativo

14.05 h. "Si la Liga de Fútbol Profesional dice que no al plan de viabilidad que ha presentado Krypteia, pues habrá que continuar. Me gustaría recordar que el Recreativo de Huelva no está huérfano de tener un propietario, que es el Ayuntamiento, y, por lo tanto, esa parte está absolutamente cubierta y con todas las garantías", indica el alcalde.

Gabriel Cruz, el alcalde de Huelva, ha atendido este martes a Cope Huelva y ha aludido a la actual situación institucional del Decano, que ve menos delicada que cuando le arrebataron las acciones a Gildoy. "El sueño me lo quitan muchas cosas, no solamente el Recre. Todo este proceso sobre todo lo estoy viviendo con serenidad y calma y dando pasos firmes y definitivos desde el convencimiento y desde la seguridad de que en ningún caso vamos a dejar caer al Recre, tengamos más o menos dificultades. Aunque muchas veces vivimos la situación con angustia, también últimamente estamos comentando mucho que estamos en una situación bastante mejor que la de hace dos años, cuando tuvimos que iniciar el camino de la expropiación", indicaba en declaraciones recogidas por huelva24.com.

El primer edil onubense confirmaba que este lunes se reunió con miembros del Recre Trust y de la Federación de Peñas del Decano: "Algunas veces trascienden este tipo de reuniones y otras no. Nos vemos con frecuencia porque el recreativismo, y ellos lo representan perfectamente, está preocupado y ansioso porque se vaya saliendo esta situación".

No considera Cruz que entre Krypteia y el consejo de administración albiazul haya mal ambiente pese al cruce de comunicados públicos de la semana pasada. Así, decía que "más que divorcio entre Krypteia y el consejo de administración creo que tenemos un consejo que dirige y gobierna la sociedad y Krypteia a día de hoy no es más que un aspirante a comprar las acciones. Así que el consejo es el que representa a todos los recreativistas y es el que toma las decisiones. No creo que haya divorcio entre ambas partes y al consejo ejerce sus funciones creo que nunca habrá tiempo suficiente ni palabras para agradecerles el tiempo que le están dedicando al club y la valentía y el esfuerzo y el trabajo en la que es seguramente la peor etapa que le ha tocado vivir al Recreativo de Huelva".

Y sobre el tercer pliego de condiciones y la posible venta del Recre en este mes de agosto, el alcalde apuntaba que "se están dando pasos, y si la Liga de Fútbol Profesional (LFP) dice que no a este plan de viabilidad que ha presentado Krypteia, pues habrá que continuar. Me gustaría recordar que el Recreativo de Huelva no está huérfano de tener un propietario, que es el Ayuntamiento, y, por lo tanto, esa parte está absolutamente cubierta y con todas las garantías. Pues ya veríamos los pasos que habría que dar, pero hay que ponerse en la situación de que la LFP diga que no, pero también en la que diga que sí".