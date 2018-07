El cupón de la ONCE del domingo estará dedicado al Gran Teatro de Huelva

huelva24.com

Martes, 31 julio 2018

Pertenece a la serie 'Ciudades a Escena'

12.15 h. La ONCE dedicará el sorteo de fin de semana del próximo domingo, 5 de agosto, al Gran Teatro de Huelva, dentro de la nueva serie monográfica de sorteos de la ONCE que, bajo el epígrafe genérico de ‘Ciudades a Escena’, se dedica a los teatros españoles de mayor arraigo social y cultural.

El director de la ONCE en Huelva, Nicolás Vargas, ha presentado hoy la imagen de este cupón al alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, en un acto que ha tenido lugar en la sala de prensa del Ayuntamiento. Cinco millones y medio de cupones llevan la imagen de la fachada del teatro y el escudo de la ciudad.



Vargas se mostró “muy orgulloso” de que esta nueva serie monográfica de cupones “lleve a toda España la imagen del Gran Teatro de Huelva, que es un referente y un revulsivo cultural que todos los onubenses sentimos como propio”.



50 Ciudades a Escena

‘Ciudades a escena’ es la nueva serie de cupones que la ONCE dedica en los sorteos de fin de semana de los domingos a los teatros más emblemáticos de las 50 provincias y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Con ‘Ciudades a escena’, la ONCE cumple con uno de sus objetivos que se pretende con la venta del cupón: la cercanía a la ciudadanía, sus costumbres, su historia o su cultura. En este caso, estos cupones reflejan la arquitectura de esos edificios históricos y contemporáneos, cuyos escenarios han sido y son testigos de la vida cultural de las ciudades en las que se encuentran.



La serie arrancó el pasado 13 mayo con el cupón dedicado al Teatro Apolo, de Almería; y continúa ahora con el espacio escénico de referencia en Huelva. En esta serie han aparecido ya los dedicados al Gran Teatro de Córdoba y el Teatro Isabel la Católica (Granada). Y en las próximas semanas aparecerán también de los teatros de Darymelia en Jaén; el Teatro Cervantes, de Málaga; y el Lope de Vega, de Sevilla, que conforman los dedicados a Andalucía.

18 millones de euros en el Eurojackpot

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.



Para este viernes, 3 de agosto, el Eurojackpot de la ONCE, la nueva ‘lotto’ de Europa que juegan ya 18 países europeos (Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Estonia, España, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia), ofrece un bote de 18 millones.



Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.