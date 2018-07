El talento de Ful Casanova se verá por quinta temporada en el Andrés Estrada

huelva24.com

Martes, 31 julio 2018

Ful Casanova nació el 8 de febrero de 1986 (32 años). Mide 1,93 m y pesa 95 kg. Es un alero alto, un jugador experimentado, muy completo ya que aporta en todas las facetas. Tiene un gran 1×1, buen tiro exterior, y va muy fuerte al rebote. Es muy inteligente en el juego, con talento, y nuevamente será clave en los esquemas del equipo. Ful jugó en las categorías inferiores del Betis (anteriormente Cajasol de Sevilla), donde destacó llegando a debutar con el primer equipo en la liga ACB cuando tenía 18 años. La temporada pasada promedió 10 puntos y casi 6 rebotes en algo más de 20 minutos por partido.

Estamos ante una gran renovación para el perímetro. El club quiere mostrar a Ful su alegría por poder seguir viéndole en el Andrés Estrada una temporada más. Por su parte, Ful comenta que “Huelva es ya mi casa. Y el Enrique Benítez es un club donde me quieren dentro y fuera de la pista y donde noto el apoyo de la afición en los partidos. No barajaba otra opción que no fuera seguir jugando aquí. ¡Vamos a por otra temporada ilusionante!”.

El club informa de que pronto habrá más noticias sobre la plantilla, que continúa confeccionándose.