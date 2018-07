El runrún: Pablo Comas y Javier Jiménez compartieron pupitre

Lunes, 30 julio 2018 | Leída 88 veces

Dicen que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. No se sabe, y el tiempo dará o quitará razones, si Krypteia Capital va a ser capaz de repetir en el Recre la cantidad de estropicios de la 'era Gildoy', pero al menos de partida ya cuentan con un paralelismo, y es que Javier Jiménez, su cara visible, compartió estudios durante un tiempo con Pablo Comas en el mismo colegio en Madrid.

Habrá que esperar, por el bien de la afición recreativista, que no se cumpla ni de lejos el dicho de 'Dios los cría y ellos se juntan', porque si eso ocurriera el panorama sería para echarse a temblar. Y a ello se le suma que tampoco es que los antecedentes con los que cuenta Javier Jiménez de su paso durante seis temporadas por el Córdoba, entre 2011 y 2017, sean demasiado halagüeños. Y seguramente no sería culpa de los profesores que ambos tuvieron en el colegio en el que coincidieron en Madrid, pero el caso es que tienen ciertas similitudes en el sentido de que no han sabido gestionar de la mejor manera posible un club de fútbol. Posiblemente incluso guarden todavía buena relación, y es que hace menos de un lustro, y cuando Comas se 'enzarzó' públicamente en alguna otra ocasión con Carlos González, que era el presidente del Córdoba, fue el propio Javier Jiménez el que acudió al rescate de ambos para apaciguar los ánimos y que no llegara la sangre al río. Jiménez fue vicepresidente y consejero delegado de la entidad blanquiverde, además de que hasta 2017 trabajó durante más de 20 años junto a Carlos González. Después inició proyectos vinculados a la Liga de Fútbol Profesional, organismo por lo tanto que todo apunta a que le dará viabilidad al proyecto que Krypteia Capital acaba de presentar para hacerse con el 90% del accionariado del Decano. Comas también tuvo en su día un lugar de renombre dentro de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Lo dicho, demasiados paralelismos entre ambos desde el colegio, aunque esperemos que si esta empresa desembarca finalmente en el Recre lo haga bastante mejor que Gildoy.

El odio y la comida para peces. Estamos en días convulsos en los que se habla bastante de inmigración en los medios de comunicación y en las redes sociales y no siempre con el sentido común y respeto que se le debería de presuponer a todo el mundo. Una evidencia de que las redes sociales es en muchas ocasiones una barra libre para insultar y decir barbaridades es el comentario que ha vertido una joven de Cartaya al hilo de la masiva llegada de personas en pateras procedentes de África a las costas de Cádiz a través del Estrecho. Duele la vista cuando se pretende opinar sobre algo, a lo mejor, y en lugar de ofrecer argumentos se habla de otras personas como “mierda, chasca y basura”, que sólo saben “hacer daño, robar y delinquir” y que habría que “matarlos y tirarlos en el estrecho” para ser “comida para los peces”. Esta ristra de insultos, además de una forma de escritura bastante deficiente, denota falta de cerebro y humanidad, pero lamentablemente abunda más de lo que creemos. Afortunadamente, frente a esta corriente hay una más numerosa que ha criticado manifestaciones tan salvajes y desmedidas como ésta y que recuerdan que antes que nada estamos hablando de seres humanos. Alimentar el odio y el racismo no ayuda a nada y resulta miserable. La crisis no es migratoria, es humanitaria y es un problema que hay que resolver de un modo más constructivo que deseando la muerte a quienes son de fuera y se consideran una amenaza.

Rozalén, maravillada en la tierra de su amigo. Es una de las artistas del momento y este fin de semana ha estado por estos lares; en concreto, en Isla Cristina, donde deleitó al público del IslaGo y, por lo que se ve, ella mismo disfrutó como una enana. Hablamos de Rozalén, que ha quedado encantada con Isla y que, cómo no, ha recibido el comentario de su gran embajador: su amigo Manuel Carrasco, que no pudo evitar comentarle en la fotografía del concierto que subió a Instagram. La respuesta de Rozalén fue la más apropiada en este intercambio de pareceres entre gente bonita.