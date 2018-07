Krypteia Capital pasa el segundo corte para comprar el Recre y ahora está a expensas de un dictamen que emitirá la LFP la semana que viene

huelva24.com

Manuel Gómez, el portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Huelva, ha comentado a los medios de comunicación esta mañana, tras la reunión de la Mesa de Contratación en la que se ha abierto el segundo sobre para que Krypteia Capital pueda acabar convirtiéndose, a lo largo de este mes, en el propietario del 90% de las acciones del Recre, que "se ha procedido, en un acto público al que han asistido, aparte de los grupos políticos, representantes de la empresa licitadora, Krypteia, a la apertura del sobre electrónico B, a través de la Mesa de Contratación. Contenía la oferta económica y el plan de viabilidad y se ha constatado que existe una oferta económica con un ofrecimiento de un importe de diez para la compra de la totalidad de las acciones por parte de Krypteia, y una serie de plazos de pagos de cantidades en función de la categoría en la que se encuentre el equipo. La Mesa ha optado, tal y como dice el pliego, por remitir el plan de viabilidad a un profesional independiente para que informe de su certeza y veracidad, y también deberá estar analizado por la dirección general de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), y éste es el siguiente paso que tenemos que dar".

Cuestionado sobre el hecho de que esta vez, y a diferencia de lo que sucedió hace alrededor de un mes, sí que se hubiese aceptado la oferta económica presentada por Krypteia, Gómez dejaba claro que "las condiciones de este pliego no eran las mismas que el del anterior". Y sobre los siguientes plazos, no se mojaba demasiado: "Hoy mismo se le va a enviar el plan de viabilidad a la LFP y a estos profesionales independientes, y una vez que tengamos el informe volveremos a convocar la Mesa de Contratación para hacer o no una propuesta de adjudicación en función de lo que veamos. Esperamos tener cuanto antes los informes. La LFP está trabajando a tope, porque agosto es un mes de mucho trabajo para ellos, pero no podemos decir si va a ser una semana o diez días".