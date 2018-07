Carlos Martínez: "Las personas se mueven por retos y el que me ha ofrecido el Recre es bonito"

huelva24.com

Lunes, 30 julio 2018 | Leída 76 veces

fútbol > recreativo

12.50 h. "Conocía al míster de estos seis últimos meses en el Real Murcia y creo que es una gran persona y he estado muy a gusto allí con él y ha sido una pieza importante para decidirme a venir aquí", indica Carlos Martínez en su presentación, y añade que "quizás donde más cómodo me siento es jugando detrás del punta, pero también me siento bien en ambas bandas".