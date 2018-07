Demostración de poderío de la Escuela de Vela del Club Deportivo Náutico de Punta Umbría

huelva24.com

Semana Náutica Colombina

Con doce deportistas del CDNPU presentes en el evento, Rodrigo Luis González se impuso en la categoría sub 13 y sub 11 masculino, con Juan José Martín en el segundo lugar en sub 13 y con Nacho Barroso en el tercer lugar del cajón en la categoría de sub 16 masculino. Estos resultados determinan el excelente trabajo que se está realizando en la Escuela de Vela, con la que se está volcando el club desde su nacimiento, con la dirección deportiva de Paco Villalba.



Han participado cinco clubes de la provincia de Huelva, Sevilla y el Algarve portugués, para un total de seis pruebas con intensidades de viento entre medias y fuertes, lo que ha provocado que los regatistas tuvieran que dar lo mejor de sí mismos para capear las exigencias de la climatología.



Al margen de los triunfos reseñados anteriormente, hay que destacar las medallas de Miguel Ángel Beltrán, Miguel Vázquez y Bruno MENA, tercero, cuarto y quinto, respectivamente en la categoría de sub 11.

“Esto nos anima a seguir con todas nuestras fuerzas porque queda claro que vamos en la línea correcta de formación y competitividad”, dijo Paco Villalba, director deportivo del club.



La próxima cita para el CDNPU será en la 47 Semana Náutica del Puerto de Santa María, a donde el club costero acudirá con parte del equipo que ha participado en la Semana Náutica Colombina.