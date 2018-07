Carolina Marín, antes del Mundial: "A día de hoy no soy la rival a batir"

Agencias

Domingo, 29 julio 2018

Bádminton

"En cada uno de los Mundiales siempre ha aparecido una nueva Carolina Marín y para este aparecerá otra nueva, que ha mejorado ciertas cosas e incluso que ha implementado otras nuevas a su juego", declaró Carolina Marín en una entrevista para Europa Press. "En cada gran cita, sea Mundial o Juegos Olímpicos, siempre debe aparecer una nueva para sorprender a cada una de las oponentes y porque si sigue la misma le van a seguir ganando", añadió.

De esta manera, la onubense afronta el próximo Mundial con "muchas ganas" y sintiéndose que llega "bastante preparada". "Me estoy viendo muy metida, he visto los detalles tanto mentales como tácticos que tenía que mejorar y en los entrenamientos me estoy encontrando muy bien, de hecho los estamos preparando ya como si fueran competición", señaló.

Sin embargo, la campeona mundial en 2014 y 2015 llega con un "pronóstico no muy favorable" después de caer en primera ronda en Indonesia y en cuartos en el Abierto de Malasia, aunque los títulos no son el principal objetivo de una Marín que sí busca "mejorar como jugadora y recuperar sensaciones" que antes le aupaban a las victorias.

"Al final, estos dos torneos han sido preparatorios para el Mundial, así que mi foco ha sido estar muy preparada para China. Me siento motivada porque he encontrado puntos fuertes que he ido dejando en el baúl de los recuerdos, hemos sabido identificar qué es lo que me hace ser más yo en la pista, sacando esos aspectos del baúl para afrontar diferente esta competición", explicó.

Siendo la número 8 del mundo, la actual campeona olímpica no se ve la "rival a batir", aunque sí una de las contrincantes a "tener en cuenta", asegurando que el objetivo que tiene "claro" es alzarse con su tercer oro mundialista. Además, también confesó que recuperar el número 1 es otro objetivo "en mente", aunque se lo toma como algo "más a largo plazo".

En lo referente al sorteo del cuadro, donde en su camino hacia la teórica final tiene a la número 1, Tai Tzu Ying, la andaluza no quiso darle mayor importancia recalcando que irá "partido a partido". "Sinceramente, no me acuerdo cómo tengo el cuadro. Nosotros nos preparamos muy bien en el camino, no pensamos si en semifinales tenemos a la número 1, a la 3 o a quien sea. Es importante preparar cada partido y salir a por todas en cada uno de ellos", consideró.

Marín también valoró su triunfo en el Europeo que se disputó el pasado mes de abril en su tierra natal, Huelva, en un "evento bastante importante"; aunque para ella "el Mundial es muchísimo más importante". "Le doy mucho valor al Europeo; pero, al final, un Mundial es donde están las mejores del mundo", insistió.

"La preparación ha sido incluso más intensa que la de Río"

Por otro lado, la campeona olímpica en Río habló sobre la posibilidad de repetir en Tokyo 2020, otro "objetivo a largo plazo" de la onubense, quien de momento solo quiere pensar en los torneos que tiene "más a la vista", aunque recalcando que su mirada solo quedará fijada en la cita olímpica "cuando se vaya acercando".

Para subirse a lo más alto del podio en 2016, Carolina Marín afrontó una "preparación muy dura", aunque se ve preparada para volver a hacerlo, sobre todo después de que la preparación para este Mundial de China haya sido "incluso mucho más intensa". "Antes no había hecho nada así, aunque el año pasado, de cara al Mundial, volvimos a tener una preparación muy dura", declaró.

"Cogemos algunas cosas de la preparación para Río e implementamos cosas nuevas de las cuales no puedo hablar porque mi entrenador no me deja", bromeó. "Pero nosotros no nos quedamos en lo que hicimos para ganar esa medalla de oro, sino en seguir mejorando e introduciendo cosas nuevas para volver a conseguir el objetivo", concluyó.