Andrés Romero invita a 50 niños de Escacena del Campo a la corrida de Colombinas

Es su pueblo natal

Los interesados en disfrutar de esta nueva invitación deben inscribirse a partir de mañana lunes en el Ayuntamiento de Escacena del Campo, que colabora con la iniciativa de Romero aportando el autobús en el que los pequeños se desplazarán a Huelva, así como los monitores que cuidarán de ellos.

También participa de esta promoción la empresa de la Plaza de Toros La Merced, que reduce el precio de las entradas que el rejoneador regala entre sus partidarios más jóvenes. "Siempre digo que, mientras pueda, haré acciones como ésta. Yo también he sido niño y no siempre podía ir a los toros. En la medida en que puedo estar cumpliendo mi sueño de torear, me siento en el compromiso de acercar mi sueño y mi profesión a los niños de mi pueblo, que son quienes me han visto crecer y avanzar. Además, son mi talismán. Me dan suerte cuando me acompañan, como, por ejemplo, en Huelva y en Sevilla", afirma el torero.



La forma tan apasionada y alegre con que la Marea Azul –así se les llama por el color de las camisetas que lucen de apoyo a su torero- anima a Andrés Romero en la plaza de toros se ha convertido ya también en uno de los sonidos más especiales, en este caso, de cada feria de Colombinas de Huelva.