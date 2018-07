“Mal día” de Emilio Martín en Pálmaces

M. A. F.

Domingo, 29 julio 2018

15.21 h. El bicampeón del mundo de duatlón sigue preparando el Campeonato de Europa con triatlones y en el de Pálmaces (Guadalajara) no encontró las sensaciones que esperaba. “Cuando un mal día no te deja disfrutar de una prueba espectacular”, afirma.

En su muro de Facebook el onubense comentó que “que nado mal no es ninguna novedad, pero es que ayer... Salí del agua mucho más tarde de lo que esperaba y eso hizo que me subiera en la bici bastante desanimado”. Pese a ello intentó “concentrarme en dar pedales dentro del rango de vatios previsto pero aunque los mantenía sabía que así no duraría mucho”.

“Y así fue. Ida decente, vuelta desastrosa. No soy de poner excusas, pero la realidad es la que es, y solo llevo dos semanas con la cabra y por el km 30 ya no sabía ni como ponerme. Esto ayudó poco seguro”, relató sobre el segmento de ciclismo.

En la carrera a pie “busqué un ritmo ‘cómodo’ que supiera que podía mantener. Ritmo medio por mi GPS de 3'24" que me deja bastante satisfecho con este sector”.



“Lo de ayer me dice que este año no va a ser fácil y me va a tocar sufrir más que otras veces para conseguir los objetivos”, resaltó.

Quiso dar las gracias “a toda la gente que forma parte de Triatlón Palmaces (organización, voluntarios, ...) por permitirme poder estar en esta mítica prueba y decirles que tengo que volver y quitarme la espina de este año”.