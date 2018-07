Victorias de Adrián Morano y Maribel Caro se imponen en la Nocturna de Beas

Sábado, 28 julio 2018 | Leída 6 veces

ATLETISMO

En la clasificación máster A se impusieron María Ángeles Franco Pérez (Conistorsis) y Moisés Martín Núñez (Club Ultra Trail Huelva); en máster B, Yolanda Domínguez Márquez (CA Lince Bonares) y Daniel Aguirre Moreno (Correcaminos La Palma) y en sub 20, Nuria Colchero Macías (Correcaminos La Palma) y Mahmud Abnu (Nerja).

En el resto de categorías inferiores, los mejores en sub 16 fueron Ariadna Salas Márquez (Conistorsis) y Aymar Artero Ruiz (independiente) ; en sub 14, Enrique Rodríguez Abreu (ADSevilla) y Belén Aquino Pérez (independiente); en sub 12, Julia Martínez Ruiz (CA Bollullos) y Carlos Maján Nieto (Curtius); en sub 10, Gabriela Rodríguez Toscano (Ciudad de Lepe) e Iván Ortiz Brito (CA Ayamonte); en sub 8, Ricardo Borrero Fernández (independiente) y Claudia Ruiz Cortés (CA Punta Umbría); en pitufos, Marina Jaén Márquez (CA Beas) y Valeria López Morcelle (independiente).

