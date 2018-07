Ana Bellerín inaugura 'Fondos Marinos' en la sala de exposiciones del Teatro del Mar de Punta Umbría

huelva24.com

Se puede visitar hasta el 9 de agosto

En la presentación de su obra Bellerín explicó que la inspiración para crear esta muestra le vino tras el visionado de un reportaje televisivo sobre el fondo marino “me impactó tanto, que me levanté de allí, tomé unos apuntes, y desde entonces no he parado de pintarlos”. Además, la autora destacó la importancia de proteger estas zonas “es el mensaje que intento dar a través de mis obras, el mundo submarino necesita y debe ser protegido”.

Se trata de una colección de óleos en la que se presenta un inmenso mundo sensible que habla de los sentidos corporales. El mar, en la obra de esta pintora es un espacio donde la figuración y la abstracción transitan orgánicamente. Un territorio sin fronteras con formas y colores propios, intersección entre los mundos y submundos posibles, inherentes a la propia creación. Lejos de ser una obra descriptiva, es una obra reveladora en la cual el artista plasma vibraciones que despiertan el sentimiento, la psique y el insconsciente.

Ana Bellerín comenzó a pintar con catorce años y fue creciendo artísticamente con el apoyo de su padre. Encontró una fuente de expresión, técnica y sentimientos en pintores como Monet o Sorolla. Por su parte, Paco Rivera fue quien le enseñó a pintar con modelos naturales y Manolo Vázquez le contagió el amor hacia la pintura abstracta.