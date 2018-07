Los favoritos en la liga para la nueva temporada

Sábado, 28 julio 2018 | Leída 15 veces

¿Quiénes son los equipos favoritos en la liga?

tanto Madrid como Barcelona siguen siendo los máximos favoritos para ganar la liga, perseguidos de cerca por el Atlético de Madrid, y con Valencia, Sevilla y Villarreal en un escalón por debajo.



Y es que las diferencias de presupuesto, jugadores, afición y juego hacen que estos dos colosos sigan siendo los que más dinero muevan en cuestión de favoritismos para ganar la liga, de ahí que las cuotas queden principalmente repartidas entre ambos equipos, dejando en un escalón por debajo al propio Atlético de Madrid, que ganó la liga en 2014, y a los demás equipos que suelen competir por las plazas para disputar las competiciones europeas al año siguiente.



De esta forma, las cuotas suelen estar en torno a los dos euros por euro invertido tanto para Real Madrid como para Barcelona, aunque en las últimas semanas el favoritismo se ha decantado más aún para el cuadro de la ciudad condal, especialmente desde la marcha de Cristiano Ronaldo, la cual ha debilitado mucho el ataque del Real Madrid.



No obstante, todavía es pronto para creer que estas cuotas son definitivas, pues los fichajes suelen cambiar bastante las mismas, aunque no tendrán mucha diferencia respecto a lo que podemos encontrar ahora. Es decir, quizás el Real Madrid le gane la partida al Barcelona, pero no será por mucha diferencia pues el potencial de ambos hace que cada año ganar la liga sea una incógnita, aunque quede prácticamente entre ellos dos.

Por otro lado, las estadísticas avalan a estos dos colosos. De hecho, desde que el Valencia lograra ganar la liga en 2003 y 2004, el Barcelona y el Real Madrid se han repartido las ediciones siguientes hasta este año, salvo el curso 13-14 que se lo llevó el Atlético de Madrid. Por tanto, de las últimas 14 ligas, 13 se las han repartido entre Barcelona y Real Madrid.



En cuanto a las cuotas de los demás equipos, el Atlético de Madrid se paga a 11 euros por cada euro apostado, mientras que las opciones de Valencia, Sevilla o Villarreal ya superan los 100 euros por cada euro apostado. Sería una auténtica sorpresa, pero ¿y si la dan?



En definitiva, las cuotas de Real Madrid y Barcelona para ganar la liga parecen seguras. Eso sí, estamos hablando de apuestas a largo plazo, las cuales cobraríamos aproximadamente en el mes de mayo, en la última jornada o cuando el campeón fuera matemático.