El runrún: El Oporto de Iker Casillas en el Trofeo Colombino

Viernes, 27 julio 2018 | Leída 210 veces

CONFIDENCIAL

Salvo sorpresa, el Oporto, rival de bastante entidad, ya que es un habitual de la Champions League y cuenta en sus filas con el mítico portero internacional español Iker Casillas, será el rival del Recre a partido único en la próxima edición del Trofeo Colombino, que aún no tiene fecha ni pregonero.

En principio el Córdoba iba a ser uno de los rivales que iba a tener el Recre en el Trofeo Colombino, pero la entrada en el 'circo' albiazul de Javier Jiménez y Krypteia Capital propició que no vaya a ser el Decano el que explote en esta edición los derechos económicos del antiguo y prestigioso torneo veraniego. La buena amistad que comparten el dueño de Eurosamop, Juanma López, y el secretario técnico del Córdoba, Rafael Berges, que fueron compañeros en la Selección Española que alzó el oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona'92, propiciará que el club blanquiverde visite el estadio albiazul para disputar un amistoso el próximo día 8 de agosto. Pero el cuadro califal no estará en el Trofeo Colombino, que busca fecha (será una vez iniciado el campeonato liguero) y también pregonero, mientras que el rival será el Oporto de Iker Casillas. Un rival de prestigio, ya que es un habitual de la Champions League, que contará con algunos seguidores en la grada de la vecina Portugal y que tendrá el morbo de darle un pequeño y merecido homenaje a uno de los mejores guardametas que ha tenido este país, Iker Casillas. En resumidas cuentas, que ya se va notando la mano de Krypteia Capital en el Decano, haciendo y deshaciendo a su antojo y teniendo muy alerta y algo mosqueado al consejo de administración albiazul.

Persecución de película en La Orden. Hasta tiros aseguran haber escuchado algunos en el episodio que tuvo lugar este viernes por la mañana en la barriada de la Orden, cuyos vecinos han vivido asustados lo que imaginaban desde el interior de sus casas como una escena de película, aunque según fuentes de la Policía Nacional no ha sido más que una persecución después de que un conductor se saltase el alto en un control. Cierto es que, por lo que nos ha llegado, el tema ha sido “aparatoso” porque el huido en cuestión se ha puesto “nervioso”, pero al parecer el tema no ha tenido mayor trascendencia, aunque muchos se hayan imaginado de todo por los sonidos que le llegaban desde la calle.

La pesadilla onubense de la nieta de Serrat. Hace escasas dos semanas actuó en el Foro Iberoamericano de La Rábida el cantautor catalán Joan Manuel Serrat consiguiendo llenar el enclave colombino onubense. Entre los miles de aficionados que se dieron cita en el concierto se encontraba su nieta mayor, periodista de 21 años, Luna Serrat. Tras pasar varios días por tierras onubenses, la joven Serrat cogió, según cuenta en redes sociales, un AVE Huelva-Madrid -así se refiere ella a lo que por aquí sabemos que es un Alvia, nada de AVE...- en el que vivió una escena de pánico. La madrileña ha relatado en su cuenta de Instagram “una de las situaciones más desagradables que he vivido nunca” y es que, según cuenta la periodista, un “señor americano” la acosaba mientras veía la famosa película de ’50 sombras de Grey’. El episodio, que sin duda hizo pasar un mal rato a la chica, no fue a mayores, pero para concienciar sobre este tipo de abusos la joven ha decidido contar en redes su experiencia. Esperemos que no se lleve un mal recuerdo de Huelva por el episodio, pues seguro que por aquí la tratamos de la mejor manera posible.