Fernando Llorente: "Lo primero que puedo aportar al Recre es ilusión y compromiso"

Alejandro Ramos

Viernes, 27 julio 2018 | Leída 103 veces

Recreativo

14.00h. Óscar Carazo ha presentado en la mañana de hoy viernes al centrocampista Fernando Llorente, para el que, según Carazo, “ha sido una incorporación difícil no porque no haya tenido ganas de venir, sino que dentro del mercado es un jugador muy considerado”

En la mañana de este viernes ha sido presentado el cuarto jugador fichado en el mercado de verano por el Recreativo de Huelva. Se trata del centrocampista segoviano Fernando Llorente el cual disputó el playoff de ascenso con el Real Murcia la pasada campaña.

El director deportivo del Recreativo de Huelva, Óscar Carazo, comenzó la presentación afirmando que es un jugador conocido por la parroquia onubense puesto que “nos tocó sufrirlo con el Murcia” a lo que ha añadido de su estilo de juego que se trata de un jugador con “mucha lectura de juego y calidad y viene de situaciones que se antojan positivas como terminar el año jugando en Miranda y en el playoff donde es un jugador importante.” Carazo ha afirmado que no ha sido fácil su llegada a Huelva puesto que “no es porque Fernando (Llorente) no haya tenido ganas sino que dentro del mercado es muy considerado”

Las primeras palabras del jugador segoviano ha sido sobre la experiencia de haber disputado un playoff de ascenso a la categoría de plata en apenas dos meses. “Nos quedamos ahí en Miranda pero la verdad es que estoy muy contento de haber venido en el Recre, lo primero que he sentido ha sido mucha ilusión en el equipo, ciudad, y en general todos los compañeros tenemos las mismas ganas de llevar esta camiseta y de disfrutar jugando al futbol en Huelva”

Sobre su posición en el campo Llorente ha afirmado que es “un mediocentro que he venido jugando en diferentes posiciones en el centro del campo en estos últimos años. Suelo jugar de 8 aunque a veces también de 6 e incluso más adelantado aunque creo que también colaboro en la unión entre las diferentes líneas del campo aportando ese juego combinativo”, ha señalado el nuevo jugador recreativista.

Cuestionado sobre los frutos que le puede dar vestir la camiseta del Recre y sobre lo que puede conseguir el Recre con su llegada, Fernando Llorente ha afirmado que “lo primero es aportar compromiso, llevar esta camiseta es una responsabilidad, pero también una ilusión tremenda y eso es lo primero que puedo aportar al Recre. Hay mucha ilusión por vestir esta camiseta y más que eso es disfrutar de la ilusión que hay por jugar en este estadio con esta afición”, concluyó el segoviano.