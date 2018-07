¡Que viene el lobo!

Ricardo Ubric

Viernes, 27 julio 2018 | Leída 47 veces

¿Comprará Krypteia Capital el Recre? ¿Tendremos a la tercera por fin la vencida? Yo soy partidario de vender el club y de que deje de una vez por todas de estar en manos públicas y de generar una deuda que luego tiene que pagar la ciudadanía con sus impuestos, pero no de soltárselo a cualquiera, así que espero que la venta no se lleve a cabo a esta empresa porque con los antecedentes que tienen de su paso por el Córdoba estamos más que muertos.

Gabriel Cruz y Pepe Fernández pagarán seguramente en las urnas todo el daño que le están haciendo al Decano en esta rocambolesca historia de los mil y un pliegos para acabar haciendo lo que les da la real gana dándole el ‘ok’ sólo al que a ellos les interesa. Ahora parece que esta gente sí que les convence. No aprenden de lo que pasó con Pablo Comas y estamos a un solo paso de que se repitan aquellos negros episodios.

Si hace un par de años hubiese habido elecciones municipales, el PSOE habría ganado de calle porque su movimiento con el Recre y la expropiación fue magistral viendo las escasas opciones que había de sacar al innombrable de su trono. Pero a partir de ahí no han dado una a derechas y es difícil hacer peor las cosas que este equipo de gobierno. Ya lo he escrito aquí en más de una ocasión: todo lo que criticaron en su día del Partido Popular y su utilización política del Decano lo están repitiendo e incluso diría yo que elevado a su máxima potencia. Les sobran chulerías y les falta transparencia. Mil pliegos, mil concursos, mil reuniones, miles de mesas… pero a la hora de la verdad la opinión del ciudadano, del aficionado y de los partidos de la oposición se la ha traído al pairo. Convocaron tarde y mal la primera venta el verano pasado y después se inventaron la pantomima de que no había más opción que darle deprisa y corriendo la gestión del club a Eurosamop porque si no desaparecíamos. Y encima habrá gente que hasta se lo crea y todo. Si sólo hacía falta un millón de euros para tener el control del Recre, pues mejor que se lo hubiesen dado a una empresa de Huelva o a la afición albiazul. Pero no obraron así porque de esa manera ya perdían tarta política y privilegios.

Y este verano otra vez se perdió un tiempo precioso en sacar el club a la venta y ya lo de Zephir Homes y Krypteia Capital ha vuelto a ser una película de terror. Aunque Florentino Pérez hubiese sido el dueño de Zephir Homes, Pepe Fernández se hubiera negado a venderle el Recre. Ya se habría inventado alguna letra pequeña en el pliego de condiciones para que todo se fuera al traste. Sólo le interesa seguir chupando de la teta hasta mayo o venderle el Decano a algún ‘amigo’. Y en estas que aparece Krypteia. Y digo en estas porque creo que nadie pensará que de la noche a la mañana llegaron a Huelva. Ya les cuento yo que los llamaron los socialistas para conveniar el asunto. Pregunten en Córdoba sobre estos personajes. Pan para hoy y hambre para mañana. La ruina segura. Miren como está a día de hoy la entidad blanquiverde y eso que hasta lograron ascender a Primera División que si no... Temblando van a dejar al Recre si es que acaban entrando.

Por ahora sólo se han encargado de despotricar de los miembros del Consejo de Administración, y es vergonzoso que nadie del Ayuntamiento haya dado la cara por gente que lleva dos años trabajando de manera altruista, encajando palos y sin recibir casi nada a cambio. Al equipo de gobierno sólo le interesan los votos en mayo y en el apartado humano dejan mucho que desear. Les da igual que a los trabajadores y extrabajadores del Recre les deban tela de nóminas o que Krypteia humille a los consejeros. Al revés, a lo mejor hasta premian a esta empresa otorgándole el 90% de las acciones del Decano. Dentro de unos meses, por favor, y para que no digan que soy ventajista, tiren de hemeroteca y revisen este artículo. Verán como Javier Jiménez y los suyos son como Gildoy. Ni más ni menos. Empresarios sin sentimientos ni escrúpulos que ordeñarán la vaca albiazul hasta que la dejen sequita de leche.

Gabriel Cruz, ésta seguro que no era la solución. Aún está a tiempo de enmendar la plana aunque ya me espero de usted cualquier cosa viendo los volantazos que lleva ya mucho tiempo dando con el Recre. Una manifestación de la afición por su nefasta gestión del Decano es lo que se merece pero supongo que hay demasiados intereses creados y que ni el Trust ni la Federación de Peñas van a alzar demasiado la voz. Aunque también comprendo que estén más que hastiados y cansados ya de esta grotesca burla. El desgaste está siendo brutal. Es tremendo y lamentable que después de lo que se luchó hace dos años para levantar al muerto ahora los políticos estén volviendo a cavar la tumba albiazul.

Fracasará la campaña de socios; en el entrenador se ha acertado mientras que la plantilla es una incógnita, aunque lo deportivo también va a depender de que haya normalidad en los pagos; la deuda del Ayuntamiento, o sea, de los ciudadanos, con Eurosamop y Kryptea en forma de préstamos (con sus respectivos intereses) seguirá engordando; la deuda del club, que ya va por los 25 millones de euros, continuará subiendo; no se sabe cuándo se va a convocar la Junta de Accionistas; de manera cínica y torticera nuestros políticos tampoco apoyaron al Trust en la querella contra Pablo Comas mareando la perdiz con la auditoría forense; la Ciudad Deportiva está hipotecada; la cantera ninguneada; hay más jefes que indios; nadie sabe quién ficha; lo del Trofeo Colombino volverá a ser una muestra de fútbol negocio para hacer caja; emblemas del Recre como Jesús Vázquez, Antonio Núñez o Manolo Toledano se han marchado por la puerta de atrás y sin la despedida que merecían; los hilos del Decano se dirigirán desde Madrid, Pontevedra o Sebastopool; los consejeros no se pueden marchar pero están siendo pisoteados…

Otro verano de enfados y ya van demasiados. Si al menos se fuera con la verdad por delante y se diera la cara. Todo puede ser de chiste y de cuchillos largos en los próximos días. O sea, una empresa que es rechazada por la Mesa de Contratación se convierte unos días después en la que maneja los hilos del Decano en las redes sociales y en el apartado de fichajes. De cachondeo, vamos. El hazmerreir de España por desgracia una vez más. Se esperan dimisiones, cruces de mensajes en privado y en público, comparecencias interesadas y amañadas a lo ‘House of Cards’…, mediocridad, en definitiva. Todo lo que no merece el Recre pero en el que lamentablemente lo han convertido entre unos cuantos incompetentes. Lo bueno es que la vida da muchas vueltas y al final a cada cerdo le llega su San Martín y el tiempo pone a cada uno en su sitio. Así que nada, paciencia y a esperar a que cada cual quede retratado en esta esperpéntica historia.