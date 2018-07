El Ayuntamiento de Cartaya certifica que acreditados profesionales integran el tribunal del proceso de selección de Policía Local

huelva24.com

Tras las acusaciones del grupo municipal socialista

Además, ha señalado el Consistorio, “lo más grave es que con estas acusaciones, este grupo está poniendo en duda la honorabilidad y honradez del Tribunal del proceso, que integran altos cargos de la Policía Autonómica, Guardia Civil, y de la Policía Local de otro municipio, además de una funcionaria y dos técnicos municipales”.

Concretamente, se detalla desde el Ayuntamiento, el tribunal lo componen el Subinspector de la Policía Local de Lepe (presidente), el inspector Jefe de la Policía Autonómica de Huelva (vocal); el Capitán Jefe del Subsector de Tráfico de Huelva (vocal), una funcionaria del Ayuntamiento de Cartaya (secretaria); y dos técnicos municipales.

El alcalde, Juan Miguel Polo, ha señalado, además, que “precisamente el grupo que cuando gobernó paralizó la incorporación de plazas a la Policía Local, y desde que pasó a la Oposición no ha parado de exigir que se saquen plazas, ahora cuando por fin se saca la primera, intenta retrasar y paralizar el proceso”.

El primer edil recordó al respecto que “ya el mismo grupo cargó contra un proceso de selección municipal para una plaza de administrativo, atentando contra la honorabilidad de quienes integraban el tribunal, pero luego no rectificó cuando los ‘supuestos beneficiarios’ de ese proceso no sólo no obtuvieron la plaza, sino que una de ellas fue para un concejal socialista de La Palma”. Y todo eso, señala el Consistorio, “después de 20 años en los que no se realizaban procesos de selección para cubrir las plazas municipales”.