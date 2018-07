Una recuperada Cinta García se juega en Zagreb la clasificación para el Mundial

Mario Asensio

Judo

12.41 h. La judoca del Club TSV Huelva reaparece tras una lesión en los isquios en Madrid dispuesta a darlo todo y lograr la tercera medalla internacional del año, que la clasificaría para estar en Bakú a finales de septiembre. “Pensaba que no podía llegar al cien por cien, pero me siento segura y he estado haciendo combates muy fuertes, a alta intensidad", señala.

La onubense Cinta García se encuentra ante su última oportunidad para conseguir la medalla internacional que le falta para clasificarse para el Campeonato del Mundo en Bakú (Azerbaiyán) a finales de septiembre. La judoca del Huelva TSV tiene que subir al podio en el GP de Zagreb que arranca este viernes para conquista su tercer metal este año y lo intentará tras superar una lesión que le ha tenido más de un mes sin competir. Se lesionó al principio de su combate en segunda ronda en el GP de Madrid, donde buscaba esa tercera medalla, a principios de junio y ha peleado por volver a su mejor nivel.

García explicó a huelva24.com sobre el proceso de recuperación que "paré casi un mes y poco a poco h a ido muy bien ya que junto a Almudena Gómez, mi preparadora física. Hemos estado trabajando y llego en buen estado, a tope, con ganas de darlo todo y a seguir sumando puntos y por supuesto si es posible conseguir mi tercera medalla internacional para ir al campeonato del mundo".

“Es una cita muy importante porque si saco medalla tengo la posibilidad de ir al Mundial al lograr la tercera medalla internacional de la temporada”, resaltó a Huelva TV la onubense, que acude a la cita con la intención de conseguirla. “He estado trabajando a tope para ello y lo que salga será otra cosa, pero voy a por la medalla”.

Recordó que en Madrid no pudo optar al metal y explicó que “pensaba que no podía llegar al cien por cien, pero me siento segura y he estado haciendo combates muy fuertes, a alta intensidad y creo que llego bien a la competición”.

En Zagreb encontrará “un alto nivel”, pues estarán las diez primeras del ranking mundial. “Esta vez no voy como cabeza de serie pero voy a darlo todo y que salga lo que tenga que salir”.

García, una de las tres judocas españolas en competición, estará acompañada en Croacia por su entrenador Santiago Bernárdez, pero no por su compañera y preparadora física Almudena Gómez. “Aún me estoy recuperando el esguince de hombro. Ya me queda poquito. Hago judo pero de forma progresiva”, explicó a huelva24.com.