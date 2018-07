Traoré todavía no se ha incorporado a los entrenamientos

R. U.

11.50 h. El centrocampista africano del Recre Djak Traoré, que en teoría tenía permiso del club para no incorporarse a los entrenamientos hasta este miércoles debido a unas cuestiones personales, todavía no ha hecho presencia en los mismos en la Ciudad Deportiva, con lo cual siguen las especulaciones sobre si su futuro estará o no ligado al Decano esta temporada pese a que le resta un año de contrato. En la rueda de prensa de presentación de Borja Díaz a las 12.30 horas el director deportivo albiazul, Óscar Carazo, deberá dar más detalles al respecto.