Intento fallido de unificación entre el CB San Juan y el CB Los Palitos

Mario Asensio

Jueves, 26 julio 2018 | Leída 62 veces

Baloncesto

11.14 h. El Ayuntamiento sanjuanero ejerció de mediador entre ambos clubes para que se fusionaran junto a la escuela municipal pero no tuvo éxito. David Carrasco (CB San Juan) asegura que “era totalmente inviable e imposible por normativa legal”, mientras que Fran Pérez (CB Los Palitos), crítico con su vecino, sí era favorable a la unificación y opina que “entendemos que para el correcto desarrollo del baloncesto de base tenemos que proponer un proyecto atractivo”.

El Ayuntamiento de San Juan del Puerto planteó en una reunión a tres bandas la unificación entre el CB San Juan, que no competirá esta temporada, y el CB Los Palitos, recién ascendido a Primera Nacional, y la Escuela Municipal de Baloncesto. Sin embargo esta idea de proyecto unificado, que incluiría a un representante municipal en la junta directiva para hacer de constante mediador, no prosperó. Ambos clubes no encuentran puntos en común y continuarán su andadura por separado.

La reunión fue un encuentro no oficial entre las tres partes y según fuentes municipales consultadas por huelva24.com “no fue nada bien” porque los dos clubes “se llevan muy mal”.

David Carrasco, director deportivo del CB San Juan, aseguró a este diario que la unificación “era algo totalmente inviable e imposible por normativa legal. Un club no puede surgir de la nada y de cualquier forma y lo más importante, tiene sus plazos de inscripción y presentación de documentación”.

“No era ni buena ni mala idea, sólo que era algo imposible de ejecutar. No existía posibilidad real ni legal”, añadió Carrasco que considera que este paso era “una huida hacia delante”.

Por su parte Fran Pérez, presidente el CB Los Palitos, sí opinó claramente que la unificación planteada podría ser una buena solución. “El Ayuntamiento estaría respaldando un proyecto único del baloncesto y estaría dentro de la directiva, haciendo las veces de mediador si se diera la circunstancia de discrepancia en algún tema”, comentó.

“Nosotros aceptamos porque entendemos que para el correcto desarrollo del baloncesto de base tenemos que proponer un proyecto atractivo para los chicos y chicas que empiezan a practicar este deporte”, detalló Pérez, que aseguró que tras la reunión “quedamos en que cada club lo consultaría con sus respectivas juntas directivas y la noticia que nos llegó es que el CB San Juan no lo aceptaba”.

Tras este encuentro infructuoso, el CB Los Palitos continuará adelante en su debut en la Primera Nacional y además “estaremos vinculados a la Escuela Municipal, que se inscribirán en competición como nuestra cantera”, informó su presidente.

Pérez también quiso comentar el comunicado de su vecino y expresó que “nos dejó la sensación de que en cierto modo nos culpan de su situación actual. Literalmente dice el comunicado que renuncian “dada la situación del baloncesto local que vivimos desde hace varios años”. Entiendo que dicen esto de manera negativa, y dicen “desde hace varios años” por no decir que desde que fundamos nuestro club hace 3 años”.



En esta línea, comentó que “puede que esté equivocado, pero es la impresión que nos da. Con el comunicado me parece que intentan excusar su situación deportiva haciendo responsable a la “situación del baloncesto local”, en vez de a su gestión”.

“Sinceramente, el baloncesto de San Juan goza de muy buena salud, con o sin ellos”, destacó Pérez, que opinó que “entiendo que antes estaban en una posición de superioridad con respecto a nosotros, y al perder la categoría y ascender nosotros, la situación cambiaba. Si además le sumas, que se quedaron sin proyecto deportivo, porque al parecer la mayoría de los jugadores antes de acabar la temporada ya tenía nuevo destino para la próxima, y que nosotros contamos con varios jugadores locales para nuestros proyecto de nacional y seguimos manteniendo el equipo de liga provincial, entiendo que les sería más difícil levantar un proyecto de Primera Nacional que fuera respaldado”.