El runrún: ¿Qué deuda tiene tu Ayuntamiento?

Miércoles, 25 julio 2018

confidencial

El estudio se ha elaborado a partir de los datos que ha publicado el Ministerio de Hacienda sobre la deuda viva por municipio a 31 de diciembre de 2017. Estos datos se cruzan con las últimas cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal. Si quieres conocer exactamente cuánto debe tu ayuntamiento, sólo tienes que escribir el nombre de la localidad en un cuadro habilitado para ello, con lo que además de conocer la cifra económica sabrás también en qué posición se encuentra clasificado en relación al resto de localidades de nuestro país. Un total de 4.191 municipios, prácticamente la mitad de los 8.125 con que cuenta España, no tienen deudas, pero el resto sí, y hay bastantes localidades onubenses con la negativa calificación de que sus ayuntamientos son de los más endeudados del país, entre ellos el de la capital, que marcha en un nada honroso décimo puesto. Como informa en su reportaje el diario Cinco Días, el municipio madrileño de Puebla de la Sierra es el que tiene mayor deuda por habitante de España. Cada uno de sus 61 habitantes adeuda 8.654 euros. Y en "alto riesgo" se situarían Algeciras, Gandía, La Línea de la Concepción, Aranjuez, Totana, Navalcarnero, Isla Cristina y Ayamonte. Además, destaca que Galicia es la comunidad autónoma donde menos deben sus habitantes por deudas municipales (191 euros por ciudadano).

Dando alas a Arazola. Anda en una situación complicada en el seno de su partido el concejal –y antaño coordinador local- Juan Manuel Arazola, al que se le está exigiendo que entregue su acta de concejal por haber votado distinto a sus compañeros en el penúltimo pleno sobre la expropiación del Recre. Él dio sus explicaciones –puedes leerlas aquí- e insiste en que su voto fue el correcto, pero la Asamblea no da su brazo a torcer y parece que no le piensa pasar la decisión. Lo cierto es que, preguntados los lectores de huelva24.com en una encuesta, la mayoría de los participantes –en concreto, un 68,9%- no está de acuerdo con que se obligue al edil a dejar su acta. ¿Será que realmente la gente no considera el del Recreativo un tema tan determinante? ¿Será que creen que debe primar la trayectoria de Juan Manuel Arazola hasta el momento? ¿Un voto de confianza tal vez, o que están de acuerdo con su argumentación para votar en contra del resto del grupo? Sólo preguntamos sí o no, por lo que no podemos responder a esas preguntas, pero se ve que al concejal le han valido –al menos a nivel moral- como espaldarazo. Como le están sirviendo los apoyos que esta recibiendo a título personal, y aún confía en que haga dar marcha atrás a la dirección. ¿Se lo pensarán?

Un regalo "muy especial" para Xanty Elías. Xanty Elías, dueño del restaurante Acanthum, el primero en la historia de Huelva en tener una de las codiciadas y prestigiosas Estrellas Michelín, ha vivido un 38 cumpleaños "muy especial", ya que le han regalado una Chef's Wagon, es decir, una cocina portátil para que los comensales puedan disfrutar con los demás de una experiencia culinaria diferente. Así, Xanty estará más cerca de sus clientes. El cocinero confesaba estar "como loco por ponerla en marcha y hacer un servicio en la sala de 10". Las felicitaciones no le han cesado en todo el día, y es que es uno de los mejores embajadores onubenses en la actualidad a nivel nacional e internacional.