La Junta abre expediente sancionador a la empresa que gestiona el vertedero de Nerva al detectar sustancias contaminantes en el río Tinto

Agencias

Martes, 24 julio 2018 | Leída 11 veces

AUNQUE DIJO QUE LA ESPUMA DENUNCIADA ERA DE ORIGEN NATURAL

19.03 h. En relación al vertido y de forma paralela a las muestras analizadas, "se han detectado sustancias contaminantes no autorizadas", por lo que, aunque "no sean las responsables de la espuma o no esté confirmado científicamente" se ha incoado el expediente sancionador correspondiente que tramita la Delegación Territorial de Medio Ambiente en Huelva.

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, ha asegurado este martes que su departamento ha incoado un expediente sancionador a Ditecsa, empresa que gestionada el vertedero de Nerva, tras detectar la presencia de sustancias contaminantes no autorizadas en el cauce del río Tinto. Así, aunque no se puede determinar que sean causantes de la presencia de espuma en el río, la Consejería ha abierto el expediente tras la detección de dichas sustancias.

En sede parlamentaria y a preguntas de la parlamentaria del PP por Huelva, Carmen Céspedes, sobre el vertido de lixiviados en el río Tinto, el consejero ha detallado las actuaciones emprendidas por su Consejería tras tener conocimiento de la presencia de espuma en este río. Así, ha explicado que la formación de espuma puede deberse a un hecho natural tras las intensas lluvias caídas, pero que, "de manera rápida y eficaz", técnicos de Medio Ambiente se personaron en la zona para tratar de determinar las causas de estos episodios. De este modo, el consejero ha señalado que el mismo 12 de abril se desplazaron al lugar y se levantaron las correspondientes actas de inspección.

En este documento, los técnicos, como ha proseguido Fiscal, indicaron que, tras las fuertes lluvias en el tramo del río Tinto comprendido entre el embalse del Marismilla y la confluencia con la ribera de Jarrama, se aprecia la formación de espuma que "se acentúa tras la intersección con el arroyo Ventoso, que se sitúa a la mitad del referido tramo". En concreto, según ha añadido, en este arroyo las espumas aparecen desde el aliviadero de la balsa de pluviales limpias de la instalación de la empresa Ditecsa que "en ese momento se descargaba con fuerza debido a las fuertes lluvias". Al día siguiente los técnicos tomaron muestras en la salida del rebosadero de la balsa de pluviales, así como en el río Tinto, tanto a unos cien metros de la confluencia con el arroyo Ventoso como agua abajo en la misma distancia.

Tras el correspondiente análisis e inspecciones realizadas, el consejero ha señalado que "no es posible determinar el origen exacto de las espumas porque puede producirse de manera natural o de ciertas fuentes naturales". Así las cosas, en relación al vertido y de forma paralela a las muestras analizadas, "se han detectado sustancias contaminantes no autorizadas", por lo que, aunque "no sean las responsables de la espuma o no esté confirmado científicamente" se ha incoado el expediente sancionador correspondiente que tramita la Delegación Territorial de Medio Ambiente en Huelva.

Por todo ello, José Fiscal ha dejado claro que la Junta de Andalucía "no mira para otro lado" y que en cuanto tiene constancia de cualquier episodio "actúa en consecuencia".