Los vecinos de Isla Cristina tienen que apagar un incendio con cubos de agua ante la tardanza de los bomberos

Martes, 24 julio 2018 | Leída 32 veces

Se encontraban extinguiendo un fuego en Ayamonte

Según comenta en una nota el Sindicato Andaluz de Bomberos, "los testigos de este último no daban crédito ante la tardanza de los efectivos del Consocio en personarse en el lugar. Los bomberos no llegaban y no iban a llegar, al menos en el tiempo debido, porque estaban trabajando en otro sitio: la tan demandada 'segunda salida' para la Costa Occidental, ni está ni se le espera. La segunda salida que nunca llega…



La segunda salida como es conocida en la operativa de bomberos –y ahora en el ámbito político municipal de la zona costera- es un refuerzo de personal, que permita atender dos siniestros simultáneos en lugares distintos. Desde la representación de los bomberos se hace hincapié en que en zonas de gran población, como la de la Costa Occidental, donde la población llega a duplicarse durante los meses de verano, una segunda salida no solo se hace necesaria, se hace imprescindible para la seguridad de todos.

Este refuerzo de recursos para épocas de gran presencia de personas, no es un capricho de los municipios o de los propios profesionales, se trata de una estrategia legalmente respaldada por los planes de protección de los municipios, donde se establecen las dotaciones mínimas de bomberos por número de habitantes, dándose la circunstancia real y contrastable de que a la Costa Occidental –al menos en verano- le corresponden un mínimo de dotaciones completas de bomberos.



En el caso de ayer se trató de un incendio de contenedores de reciclaje en la localidad Isleña. Tantos vecinos, como Policía Local, ante la tardanza de los bomberos, se organizaron en una cadena humana y a base de cubos de agua pudieron acabar con las llamas y minimizar los daños del mobiliario urbano. Cuando las llamas habían desaparecido y la situación se controló por completo, los vecinos y los funcionarios del ayuntamiento abandonaron el lugar y la presencia de bomberos todavía no se haba producido. El malestar en los responsables políticos del municipio Isleño es patente y en breve se pedirán explicaciones ante la dirección del Consorcio de Bomberos".