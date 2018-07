Zephir Homes no acudirá al tercer pliego para la venta del Recre

Ricardo Ubric

Martes, 24 julio 2018 | Leída 106 veces

Zephir Homes no acudirá al tercer pliego en poco más de un año que ha sacado el Ayuntamiento de Huelva para intentar vender el 90% de las acciones del Recre. El grupo liderado por Francisco Mendoza, Francisco Muñoz, Mariano Reyes y José María Zafra no ve las garantías suficientes para acudir, y tanto por motivos económicos como de otra índole, ya que querían ir a la puja de la mano del Consistorio onubense y en el equipo de gobierno sólo se han encontrado trabas, finalmente, y tras varias conservaciones en los últimos días, porque no lo tenían claro del todo y había división de opiniones, han decidido que no se presentarán al concurso, cuyo plazo concluye este jueves a las 19.00 horas.

Zephir Homes contaba con esa disponibilidad de cuatro millones de euros, pero entiende que apenas tendría margen de maniobra si desembarca ahora mismo en el Decano, ya que las necesidades urgentes e ineludibles del club albiazul a cortísimo plazo obligarían a gastárselos nada más aterrizar. Es decir, se necesitan casi dos millones para romper los vínculos con Eurosamop y con Krypteia Capital, abonándoles el dinero de los préstamos que le han dado al Recre en el último año, y casi otros dos para cumplir con pagos apremiantes como son las deudas con la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), con la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) o los pagos de la parte correspondiente al convenio de acreedores y a Hacienda y la Seguridad Social.

Cree, por lo tanto, Zephir Homes, que no afrontaría la compra del Recre con garantías, por lo que el escenario parece claro de cara a lo que sucederá a partir del jueves a las 19.00 horas. Como no parece que vaya a aparecer ninguna nueva empresa en escena, y Eurosamop y Juanma López no van a presentarse, o lo hace Krypteia Capital, que así tendría más margen de maniobra y de independencia una vez que ya ha entrado progresivamente dentro del Decano, o el concurso se queda desierto. Eso provocaría que el Ayuntamiento de Huelva siguiera siendo el dueño del club, con lo que posiblemente debería tener que volver a recaudar dinero público para cumplir con los ya comentados pagos urgentes e ineludibles que la entidad albiazul tiene que afrontar en las próximas semanas. O eso, o seguir recurriendo a préstamos con intereses poco recomendables que provocarían que en un futuro a medio-largo plazo el que entre como propietario del Recre tenga que afrontar una deuda económica cada vez mayor (ya ronda aproximadamente los 25 millones de euros).