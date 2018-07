El runrún: ¿Sabes dónde venden droga en Huelva?

Lunes, 23 julio 2018 | Leída 14 veces

La pregunta es simple y directa, ¿no? Guste o no, la venta de droga existe en Huelva y si preguntamos directamente si tú, lector, sabes dónde se vende no es porque queramos comprar, ni mucho menos.

Muy probablemente bastantes onubenses quieren que el panorama cambie y eso deje de ser así, especialmente en el entorno más cercano, tu barrio o tu calle. No trae nada bueno un punto de venta de droga en los alrededores. Es por ello que preguntamos y, como decimos, el motivo es colaborar con la Policía Nacional, que se ha tomado en serio la desarticulación de puntos de venta de droga, para lo que necesitan tu ayuda. Los agentes no pueden tener ojos en todas partes y una ayuda extra siempre viene bien. En este sentido, y aprovechando las nuevas tecnologías, en su página web hay un apartado dedicado a la denuncia anónima del tráfico de drogas.

La caca ya es historia en la piscina de Riotinto pero aún no en la de Nerva. Fin de semana de sobresaltos en las piscinas de Minas de Riotinto y Nerva, ya que ambas estuvieron cerradas al público por culpa de un motivo idéntico y bastante escatológico. Los vecinos y turistas que estuvieran en ambas localidades han tenido que soportar el calor de la mejor manera posible con refrescos, aires acondicionados y abanicos, pero no con un baño refrescante ya que los ayuntamientos de ambas localidades, con buen criterio, decidieron cerrar al público ambas piscinas municipales después de tan lamentable incidente. En estos días se está produciendo al vaciamiento del vaso, limpieza y posterior llenado y tratamiento del agua en un laboratorio. Ya hoy lunes la piscina de Minas de Riotinto ha vuelto a abrir, pero todavía no la de Nerva, que confía en poder hacerlo a lo largo de los próximos días.

Once inquilinos nuevos para El Acebuche. Proa, Popa, Palillo, Pizarra, Positivo, Paíño, Playa, Palmera, Pintxo, Pirata y Piperita. Estos son los nombres –es el año de la ‘P’- de los nuevos inquilinos del Centro de Cría del Acebuche. Sí, se trata de los cachorros de lince que han salido adelante tras una nueva temporada reproductiva y superar el periodo agonístico que sufren alrededor de la séptima semana de vida, un momento crítico para la supervivencia de los cachorros. Cachorros que han sido especialmente numerosos este año –con un porcentaje de supervivencia del 80%, cifra superior al promedio de los últimos años- y que ponen de manifiesto el éxito del programa de cría en cautividad, que tiene en Doñana uno de sus mayores exponentes, pues es donde han nacido 11 de los 39 ejemplares que han salido adelante en total, sumando los centros de Silves, Zarza de Granadilla, La Olivilla y el zoo de Jerez. Ojalá y todos ellos crezcan sanos y fuertes para seguir garantizando la conservación de la especie y que el programa de cría en cautividad deje de ser necesario algún día.