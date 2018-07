Un experto apuesta por evitar el etnocentrismo y fomentar el diálogo y la interculturalidad para evitar conflictos

Agencias

Cursos de verano de la UNIA

Durante su participación en el seminario sobre 'Traducción, interculturalidad y comunicación árabe-español', Achiri ha advertido de que "los fanáticos interpretan la cultura europea a través de los prismas de su cultura y eso lleva al enfrentamiento", por lo que ha defendido la necesidad de fomentar el dialogo y la interculturalidad y esquivar posiciones que sitúan a una cultura concreta como el centro del mundo.

En su opinión, actualmente existe una tendencia generalizada hacia estas posiciones que siguen por ejemplo mandatarios como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, basada en admitir una única cultura dominante, de la que ha puesto como ejemplo la "guerra económica que ha iniciado con China y con Europa".

Achiri ha reflexionado sobre los conceptos de tolerancia, que presupone autoridad, de forma que "la persona que tiene poder es tolerante y los que no tienen poder no", y de cultura, que no se limita a las artes y las letras sino que "engloba además los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores; las tradiciones y las creencias".

"Cada persona ha nacido en una comunidad de vida o sociedad donde se aprende, se interiorizan unas formas de vivir, sentir y de actuar, y a partir de esta interiorización, no solo comprende el mundo de su comunidad, sino que éste se va a convertir en su mundo", ha señalado el ponente, que no obstante ha destacado que las personas también son determinantes en la conservación y transformación de las sociedades porque "no somos nuestros padres, nuestra forma de pensar no es la misma y participamos en nuestra cultura transformándola".

Achiri también ha incidido en la influencia de Internet, que "ha cambiado totalmente nuestra forma de pensar", y ha reivindicado la influencia del árabe en la constitución de la sociedad española, sus tradiciones y su lenguaje. "Muchas manifestaciones que se consideran como propias, tuvieron su origen en culturas actualmente distintas", ha destacado.