IU expulsará a Arazola si no entrega su acta de concejal

Lunes, 23 julio 2018 | Leída 45 veces

Remarca la "pérdida de confianza"

Así, en rueda de prensa los tres han destacado "la pérdida de confianza" en éste y Sánchez Rufo ha señalado que, de no entregar su acta, se adoptarán los mecanismos estatutarios correspondientes para que pase al grupo no adscrito.

Los concejales Pedro Jiménez y Mónica Rossi han lamentado "la ruptura" de Arazola con el grupo y han explicado la motivación de su voto en dicho pleno sobre la situación del Recreativo de Huelva.

Rossi ha precisado que su grupo recibió la información relativa al pleno con menos de 24 horas y que incluso solicitó al PSOE un aplazamiento del mismo para poder realizar una consulta jurídica sobre la documentación remitida por el equipo de gobierno.

Ante la negativa del aplazamiento en un día, los dos concejales de IU decidieron que votarían en contra pero su compañero Juan Manuel Arazola "rompió la disciplina de voto", siendo su apoyo "decisivo" para que el PSOE sacara adelante el punto de dicho pleno extraordinario relativo a la apertura de un nuevo proceso para la venta del club albiazul.

Por ello, ese mismo día la asamblea local de IU en Huelva decidió por unanimidad solicitar a Arazola su acta de concejal, pero éste por el momento ha defendido su postura y no tiene previsto entregarla.

"La pérdida de la confianza se la ha ganado a pulso", ha proseguido Sánchez Rufo, que ha recordado que éste, desde que no es liberado de la Diputación de Huelva, "no ha acudido a los distintos órganos de la formación". Así, cuestionados por si creen que la postura de Arazola se puede interpretar como un acercamiento al PSOE, todos han indicado que no tienen conocimiento de esto, aunque Sánchez Rufo ha manifestado que "le cuesta creer que el PSOE convocara un pleno sabiendo que no tiene mayoría".

"Me cuesta creer que el PSOE convoque un pleno sabiendo que lo puede perder", ha reiterado, incidiendo en la importancia del voto a favor de Arazola para sacar a adelante la cuestión del Recreativo.

Arazola, que ha manifestado en reiteradas ocasiones su desacuerdo con la confluencia de Izquierda Unida con Podemos e incluso dimitió como coordinador local en la capital, dijo que "votó en conciencia" en ese pleno y la incógnita es ver qué ocurre en el próximo pleno municipal que tendrá lugar este miércoles.

Tras dejar claro que "no hay división ni a nivel local ni provincial", Sánchez Rufo ha remarcado que "Izquierda Unida es ejemplo de integración" y por tanto le ha pedido a Arazola que "desde la honestidad política" entregue el acta. De no hacerlo, la formación activará los mecanismos correspondientes y actuará en consecuencia, como ha zanjado.