Pina: "Para cualquier jugador debe ser una motivación jugar aquí"

Alejandro Ramos

Lunes, 23 julio 2018 | Leída 48 veces

Recreativo

Avanza la pretemporada del Recreativo de Huelva y con ella las presentaciones de los nuevos jugadores que se enfundarán la elástica albiazul. En la mañana de hoy lunes ha sido presentado, junto al director deportivo Óscar Carazo, Juan Pedro Pina, que llega procedente del Lorca y al que su llegada al Recreativo le supone una motivación más que una presión.

“Me defino un jugador de equipo, de trabajo, con sacrificio y con dar todos los días lo mejor de mi. He elegido el Recreativo porque sabemos que el equipo arrastra una afición, un buen estadio, una gran ciudad deportiva y a cualquier jugador le atrae”, añadió el jugador recreativista.

Sobre su llegada al club, Pina no quiere marcarse altas cotas, y asegura que el Recre volverá a estar en una categoría superior. “El club lleva varios años que la suerte no le está acompañando y alguno tendrá que venir. Están firmando buenos jugadores, me atrae la ciudad, me atrae todo y a fin de cuentas, y los que estamos en este cuarto, sabemos lo que conlleva estar aquí”

Preguntado sobre si el objetivo de este año será el definitivo para dar el salto a la categoría de plata, Pina reconoce que es algo irreal pensar en dicha meta cuando “solo llevamos 4-5 días entrenando. Quedan jugadores por venir y hay que jugar partido a partido para sacar puntos.”

Su posición natural es la de lateral derecho y, cuestionado sobre su tendencia, Pina ha reconocido que prefiere ser “más defensivo porque no quiero que pasen por mi espacio y quiero que mi interior pase por el suyo. Los entrenamientos están siendo duros a nivel de horas, pero las cargas de entrenamiento no están siendo duras, todo lo que sea para afrontar el inicio de liga, bienvenido sea”, afirmó.

También ha tenido palabra para el que es y será su entrenador, José María Salmerón, al que define como un hombre que “se nota que conoce la categoría, todos sus equipos han conseguidos sus objetivos y es lo que esperemos”

El murciano ha concluido la rueda de prensa exponiendo los motivos de su fichaje por el Recreativo de Huelva. “Para cualquier jugador debe ser una motivación jugar aquí, debemos ir todos de la mano, cuantos más socios haya mejor, he dado una vuelta por el centro y se nota que hay recreativismo”, sentenció.