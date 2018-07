Emilio Martín: "Los triatlones me están motivando y me van a venir muy bien para el Europeo”

Mario Asensio

Emilio Martín defenderá el próximo 20 de octubre su título de campeón de Europa de Duatlón en Ibiza y ha encontrado la motivación para llegar en el mejor estado de forma posible en los triatlones tras ser decimocuarto en el Campeonato del Mundo. El onubense viene de ser este fin de semana segundo en el Triatlón de Sierra Nevada y asegura a huelva24.com que tiene cargado el calendario con varias pruebas más de alta exigencia para prepararse.

“Estoy mejor tanto en los entrenamientos como anímicamente y es lo importante. Estos triatlones que tengo en mente hacer me están motivando y me van a venir muy bien para el Europeo”, explicó Martín.

De la competición granadina expuso que es “una prueba espectacular y dura a partes iguales. Natación creo que acorde a mi nivel actual, en bici no he controlado bien y el final se me ha atragantado un poco y corriendo bastante he tenido ya con llegar en un circuito en el que correr era difícil. Muchas cosas que mejorar pero lo bueno es que tenemos tiempo y ganas”.

En esta línea, añadió que “el agua me frena y mucho. Analizando más tranquilamente creo que la bici no estuvo mal, pero no pude correr como debería haberlo hecho porque llegué castigado, en parte por esto y en menor medida porque el circuito era un trail casi y era difícil poder ir más rápido”.

Su calendario tiene enjundia. El sábado tomará la salida en el Triatlón de Pálmaces, que es “uno de los más míticos de España y sin drafting”, indicó sobre una prueba con 1,8 kilómetros de natación, 60 de bicicleta y 12 de carrera “duros”.

El día 4 de agosto competirá en el Triatlón Cros de Villanueva del Río y Minas, para después el día 18 afrontar el Duatlón de Cantimpalos. El 2 de septiembre retomará la competición del Grand Prix de Francia y el 15 defenderá título en el triatlón del Desafío Doñana.

El plato fuerte será el 30 de septiembre con su debut en un medio Ironman en Cascais (Portugal) a menos de un mes vista del Europeo, donde espera ampliar su palmarés.