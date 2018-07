Decimotercer puesto en el Nacional de Cross Country para Diego González

Mario Asensio

Lunes, 23 julio 2018

Ciclismo > BTT

11.16 h. El ciclista de Paymogo del Sportbici Watiato terminó en la posición en el Campeonato de España de la modalidad olímpica de Cross Country en la Dehesa de Moralzarzal (Madrid). Está “muy contento”, porque “me he visto con corredores con los que nunca había podido pelear en carrera”.

Diego González estuvo peleando por entrar en el top 10 del Campeonato de España de Cross Country y acabó en una digna decimotercera posición de la categoría elite representando a Andalucía en la Dehesa de Moralzarzal (Madrid). El ciclista del Sportbici Watiato llegó justo de fuerzas a la última vuelta tras librar una batalla titánica con los favoritos.

El de Paymogo señaló en Facebook que “después de estar peleando para entrar en el top10, en la última vuelta me quedé sin fuerzas para seguir en la disputa”. No obstante, dijo estar “muy contento” porque “me he visto con corredores con los que nunca había podido pelear en carrera y haciendo un top15 nacional en mi primer año en la máxima categoría. El año que viene prometo más”.

“Muchas gracias a todos los que me habéis animado en estos días, habéis sido muchos, tanto en carrera como fuera de ella. Y tengo que decir que es un orgullo tener a tanta gente ahí con buenas palabras”, recalcó González.