El Partido Trochodadaísta anuncia que eliminará la calle Rico

Dará a conocer sus estatutos en las Fiestas Colombinas



"Después de la calle Rascón, que ofendía a las personas con frenillo y/o con dermatitis atópica, le ha llegado el turno a la calle Rico, que además de ofender a las personas con frenillo también atenta contra la dignidad de los ciudadanos onubenses que no nadan en la abundancia ni en ninguna otra playa. Por estos consecuentes motivos, miembros y miembras destacados y destacadas del Partido Trochodadaísta (PT) se citaron con sus simpatizantes y simpatizantas el pasado 21 de julio en la céntrica calle para explicarles detalladamente por qué, en cuanto logren formar gobierno en el Ayuntamiento de Huelva, procederán a sustituir el nombre de calle Rico por el de calle Pico. Ante una nutrida representación de correligionarios y de espontáneos, el portaoidor SUPEROIDOR y sus compañeros y compañeras detallaron que cada vez que una persona normal, sin grandes recursos económicos (no hace falta que malviva bajo el umbral de la pobreza), cruza por la calle Rico, ve su miseria reflejada y acentuada, constituyendo esta circunstancia una afrenta personal inaguantable de soportar. El PT, partido igualitario por definición propia, para no herir susceptibilidades, propone el cambio a calle Pico, porque el pico es un alimento popular básico, barato, no restringido a las capas sociales estratosféricas. El pico es del gusto de todo el mundo (menos de los celíacos). Un pico también es un beso, una acción voluntaria y agradable en la que, independientemente de su orientación sexual, interactúan dos personas enamoradas (o no). El pico no está gravado con ningún impuesto. De momento.



La propuesta fue todo un éxito. El PT llevó la escalera y el pueblo llevó los picos, con los que jugaron, comieron e improvisaron dibujos en el suelo. Entre el tumulto allí agolpado se oyó decir: “¡Si no te comes un rosco, al menos pégate un pico!”.



La próxima intervención pública del Partido Trochodadaísta tendrá lugar en la madrugada del 2 al 3 agosto. Coincidiendo con la celebración de las Fiestas Colombinas en la capital, a los pies de la Noria, el PT dará a conocer los Estatutos que les guiarán hacia la Alcaldía en las próximas elecciones municipales de mayo de 2019. También repartirán las hojas de afiliación para todo aquél o aquélla que quiera formar parte de este nuevo proyecto político. El PT defiende que el buen humor es garantía de eficacia".