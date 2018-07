Portuense y Cocodrilas se llevan el Torneo Rugby Playa Punta Umbría

Antonio Ramos

Domingo, 22 julio 2018 | Leída 29 veces

En su octava edición

La playa de la Canaleta de Punta Umbría volvió a marcar una jornada histórica al lograr la mayor concentración de deportistas del oval en la provincia, con la participación de más de 300 deportistas de todas las edades y categorías que llenaron de color y diversión toda la jornada.

El campeonato, que readaptó el área de juego en esta edición para favorecer la vistosidad; arrancó a las 10 de la mañana con los partidos de cantera entre los diferentes conjuntos venidos desde Sevilla, Huelva, Extremadura, Granada y Portugal abarcando todas las categorías desde sub8 hasta sub 18. Una primera fase que sirvió para unir a los más jóvenes alrededor del rugby, con equipos formados por chicos y chicas de diferentes clubes, destacando la unión que caracteriza a este deporte.

De esta forma, los equipos de Ciencias Sevilla lograron la mayoría de victorias en las categorías benjamines, mientras que Loulé logró las victorias en categorías Sub 14 y sub 18 y Bifesa Tartessos en sub 16; en una jornada matinal que también la participación de la sección de veteranos donde pese a la victoria de Veteranos Ciencias, primó la alegría y diversión entre los tres equipos participantes.

Ya por la tarde dio arranque a las competiciones senior masculina y femenina con 15 equipos en total y que logró que la zona de gradas permaneciera a rebosar por el público hasta la gran final que dio por concluido esta octava edición.

En el lado masculino, Portuense y Mairena marcaron el ritmo de juego en el grupo A con un juego vistoso y rápido lo que les permitió lograr plaza para la fase final en la Copa Oro mientras que Ciencia Sevilla y Plasencia lo hacían en la Copa Plata. Por el contrario el cuadro B tuvo una mayor igualdad con la salvedad del conjunto portugués de Loulé, quién solo cedió un empate en esta primera fase logrando la clasificación a la Copa Oro junto a Mercenarios de Sevilla, lo cual daba un puesto en Copa Plata a Bifesa Tartessos y Mairena.

El cuadro femenino por su parte fue un monopolio de Cocodrilas – flamante nuevo equipo de la división de honor tras el ascenso la presente temporada -y equipo Decathlon, integrado por jugadoras onubenses y sevillanas, ante las que poco pudieron hacer sus rivales de Plasencia, Loja y Crac de Córdoba.

La última hora del torneo sirvió para dilucidar los campeones, con un público entregado a cada ensayo y que no dejó de animar durante los encuentros de semifinales, finales y cuchara de madera que en este caso fue para Loja tras caer en un intenso encuentro frente a Huelva Rugby Unión.

En Copa Plata, la victoria fue para San Jerónimo de Sevilla tras vencer en semifinales a Plasencia y no comparecer en la final Ciencias Rugby por la falta de jugadores; pero la emoción sin duda estuvo en la Copa Oro con una apasionante final entre Portuense y Loulé, tras deshacerse en semifinales de Mairena y Mercenarios y que demostró porque ambos conjuntos fueron los mejores durante todo el torneo. Una final que cayó del lado portugués tras un apretado resultado y que otorgaba al conjunto portuense su primer trofeo en su primera presencia.

En la final femenina Cocodrilas y Equipo Decathlon jugaron un muy ajustado encuentro que finalmente cayó del lado hispalense con la victoria de las Cocodrilas, demostrando porqué son, actualmente, el mejor equipo femenino de Andalucía.