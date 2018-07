Emilio Martín, segundo en Sierra Nevada

huelva24.com

Domingo, 22 julio 2018

Triatlón

Del Rosal, de 23 años y residente en La Zubia (Granada), se ha impuesto a otro duatleta de prestigio, el dos veces ganador del mundo y seis veces campeón de España de Dualtón, el onubense Emilio Martín, que ha llegado a tres minutos del ganador del recuperado Triatlón de Sierra Nevada --que el verano pasado fue suspendido por problemas de agua en el pantano de Canales--, que ha congregado a más de 300 deportistas en el entorno de Sierra Nevada.

El ganador, estudiante de oposiciones a Policía Nacional, salió tercero del sector de natación en el pantano de Canales, pero en el sector bicicleta, su "fuerte", imprimió en alto ritmo en las rampas del Alto de El Duque, cadencia que mantuvo hasta la Hoya del Mora, punto más alto del recorrido, a 2.700 metros de altitud, donde ha llegado primero.

El descenso en bicicleta hasta Pradollano le permitió aumentar la ventaja, mientras que en el sector de carrera a pie por las pistas Rio y Maribel "he mantenido distancias a duras penas", según ha señalado el triatleta del equipo Silverback.

El segundo clasificado fue el onubense Emilio Martin, seis veces campeón de España y dos del mundo en Biatlón, que ha reconocido que el sector de natación ha sido su "talón de Aquiles", y, aunque en ciclismo remontó posiciones hasta el segundo puesto, "me he pasado de ritmo y la llegada a la Hoya de la Mora se me ha hecho muy larga. Estaba más preocupado de mantener el segundo puesto que de alcanzar al primero", ha apuntado.

En Damas, como le ha ocurrido al ganador de Hombres, la jiennense Ana Gay Párraga --del municipio de Villardompardo-- salió tercera del agua de Canales y cimentó su triunfo en la bicicleta. Párraga, dos veces campeona de Andalucía de Triatlón Cross, se puso primera en la subida al Hotel del Duque.

"Me he concentrado en un mantener un ritmo constante, en no venirme abajo, he llegado a la Hoya de la Mora bien, he apretado y al final me enfrentado a la carrera, que es realmente dura, con ventaja suficiente", ha añadido la triatleta, que ha aventajado a Irene Sánchez (Castellar del Vallés), en poco más de cinco minutos.

En la distancia Sprint --750 metros de natación más 20 kilómetros de bicicleta más cinco kilómetros de carrera a pie--, el ganador ha sido Juan Alberto Abella con 1:49:36 horas, mientras que la primera mujer ha sido la triatleta del equipo nacional kuwaití Najla Aljeraiwi, que estos días está concentrada en el CAR de Sierra Nevada con la selección de su país.