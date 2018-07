Restos de botellón en Matalascañas

andapapa

“ Con el botellon habia que darles a mas de uno en la frente y calmarles los nervios a la playa lo que le hace falta son muchos botellones de esto con lo que dejan estas fiesta dinero precisamente no pero caga toda la que quiera ya esta bien el que quiera botellon a su casa que hay no molesta a nadie y su papa o mama que se lo limpien y se lo metan donde le quepan, en vez de mantener un bien natural como es la playa y tan preciado para todos se permite el marrollismo para joder a todo el mundo, esto es de todos y para todos, no solo de unos cerdos que se creen dueños de la pocilga donde se aposan, duro con ellos a mi me gusta ver mi playa limpia y bonita no como una pocilga „