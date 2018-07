Toledano: "Juanma López me dijo que no se esperaba que me quisiera ir e intentó convencerme para que siguiera"

R. U.

Viernes, 20 julio 2018 | Leída 102 veces

fútbol > recreativo

14.08 h. "La causa principal de mi salida es un tema personal y no es que no hayan querido contar conmigo o me hayan querido echar porque hasta el último momento tanto los que llevan la gestión como el consejo de administración han intentando convencerme de que siga", señala el onubense, que añade que "aquí el que venga para ganar dinero dentro de cuatro meses que se vaya por donde ha venido porque eso es imposible".

Manolo Toledano, que dejó ayer jueves de ser secretario técnico del Recre, ha atendido este viernes a Onda Cero Huelva para valorar su salida del club albiazul. "Después de tomar la decisión poco a poco la estoy encajando. Ya llevaba tiempo pensándola e incluso mis compañeros de trabajo y del consejo de administración ya la sabían. He querido aguantar un poco para dejar esto con un poco más de gente allí y no dejar un vacío de poder. Creía que era el momento de echarme a un lado y que el club siga adelante con la gente que hay ahora", señalaba en declaraciones recogidas por huelva24.com.

Sobre los motivos de su marcha, quería dejarlos claros: "La causa principal es un tema personal y no es que no hayan querido contar conmigo o me hayan querido echar porque hasta el último momento tanto los que llevan la gestión como el consejo de administración han intentando convencerme de que siga. Pero la decisión ya la tenía tomada hace tiempo y hace unos días se lo comuniqué a Eurosamop y a Juanma López, que es el dueño. Me dijo que la verdad es que no se lo esperaba e intentó convencerme de que siguiera porque querían contar conmigo. Les dije que ayudaría hasta el último día en lo que quisieran pero que en el momento en el que me arreglaran los papeles me marcharía".

"Han sido cuatro años que los que lo hemos vivido sabemos lo que ha pasado. Si desde fuera uno se echa las manos a la cabeza con lo que ha ocurrido, desde dentro lo hubieras multiplicado por diez. Cada año pensábamos que ya era imposible y difícil superar al anterior, pero llegaba el año siguiente y lo superábamos, y al siguiente también... Y así llevamos ya tres o cuatro años. Hemos tenido pocos medios y hasta a veces hemos tenido que poner de nuestro bolsillo para viajar. Pero bueno, también me alegro de haber vivido quizás la época más complicada del club, porque aunque la haya sufrido también la he vivido", comentaba el onubense a la hora de hacer análisis de su paso por el cargo de secretario técnico.

Toledano también quería tener palabras de agradecimiento: "Yo desde aquí le agradezco a todos los compañeros que he tenido este año en el club y a los que salieron antes también por despido. Todos hemos tenido un buen comportamiento entre nosotros, hemos sido una familia y eso ha sido clave para que el club siga porque si nos lleváramos mal había sido para pegarse navajazos por os pasillos. También le agradezco a los miembros del consejo de administración actual porque están dando la cara y echando muchas horas y con el tiempo se le dará su valor porque creo que en ocasiones se les está criticando de manera injusta. Y también le doy muchas gracias a ala afición por el comportamiento que han tenido en todo momento con los empleados. Si no es por ellos, el club ahora mismo estaría muerto. Ni nosotros mismos que estábamos dentro pensábamos que la campaña que lanzaron hace unos años iba a tirar hacia adelante porque no pensábamos que se iba a conseguir el millón de euros. Para los que se apuntan ahora medallitas les diría que las medallitas las que se las puede poner es la afición".

Por último, aludía a la actual situación del Decano a todos los niveles indicando que "la situación es complicada y todos debemos saberlo aunque probablemente todo depende de la pelotita. Si no cobras pero la pelotita entra la afición se va animando y va al campo y ojalá que se consiga un ascenso, y no es imposible y lo digo desde el corazón. Un ascenso sería primordial, pero que la gente sepa que el día a día es muy complicado porque hay muchas deudas con los acreedores. Aquí en el club se ingresan 20 euros y al día siguiente hay una cola de acreedores para cobrar. Aquí el que venga para ganar dinero dentro de cuatro meses que se vaya por donde ha venido porque eso es imposible. Aparte, la gente está decepcionada. Yo me acuerdo el año pasado que la gente se volvió a reanimar e hizo diez mil socios y eso no se consigue en ningún lado, y ahora la gente está decepcionada y no es fácil que vuelva al campo. Eso se llega dándole su sitio a la afición, con transparencia y haciendo una buena gestión. Ojalá los que vienen ahora tengan suerte porque su suerte será la del Recreativo. Ahora seré un aficionado más, el socio 450, y seguiré yendo al campo todos los domingos".