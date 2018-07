Pepe Fernández a la oposición: "No mientan más. Quién gestiona al club en estos momentos es Eurosamop y no Krypteia"

huelva24.com

Jueves, 19 julio 2018

fútbol > recreativo

"¿Se han preguntados ustedes porque no se firmó , si ahora se quiere firmar antes? Si este contrato que aparece hoy aquí se le ofreció a los señores de Zephir. Se les ofreció y se les dijo como se pagaba esa cantidad. Se les ofreció y se les dijo como se resolvía lo de la Seguridad Social, lo de la Federación Andaluza de Fútbol... Que recordar que hay otro burofax en el que se le encomienda a este equipo de gobierno que estas cuestiones, resuélvanla. Y mire usted, se le resolvieron, una por una, todas esas cuestiones. Y sólo estaba pendiente lo de la Seguridad Social, que no era un tema que dependiera de esta administración y aún así se hicieron las gestiones, y se solicitaron los aplazamientos. Hay una empresa que gestiona el club y busca los recursos para hacer frente a lo que no se hizo en el pliego... ¿Ahora estaríamos cumpliendo el pliego si no se está cubriendo esas cuestiones que se recogían en la oferta que se exigía para poder ser adjudicatario? Además, hay un burofax también en el que se dice que rechazamos y no vamos hacer uso y no vamos a comprar el club. Tantos burofax.. ¿A que burofax vamos atender? Es lo que quiero saber", denunció en el pleno de este miércoles el viceportavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Huelva, Pepe Fernández, en declaraciones recogidas por el portal albiazules.es.

Asimismo, el concejal socialista quiso resaltar que "no se sostiene el planteamiento que está queriendo tener Zephir. Insisto, todas las comunicaciones que han llegado aquí, han tenido conocimiento tanto el secretario como el interventor. Igual que por vía 'WhatsApp' se aceptó los acuerdos con la Federación, podían haber aceptado el acuerdo que se les planteó. Ya le garantizamos, y así lo dejó claro Eurosamop, que el contrato no iba a ser un obstáculo. Se ha demostrado que ni tan siquiera son un firme candidato si no se presentan en este pliego. Ahora hay un nuevo burofax, pero antes rechazaban la compra. Yo tengo mis dudas, estoy convencido de, que lo de estos señores no se puede reconducir legalmente. Hay un informe que lo dice, hay una empresa que ha mandado un burofax para decir que no y ahora para lo contrario... Como dijo Rafael Gavilán en una reciente reunión de portavoces, asegurando que 'si es verdad lo que me han contado, a Zephir Homes no le queda más remedio que ir a la oferta'. Pues mire usted, lo tiene muy fácil. Que vaya a la oferta, ya que está todo lo que requerían. Zephir Homes tiene la posibilidad de presentar su oferta".

Fernández también quiso aclarar que "quién gestiona al club en estos momentos es Eurosamop y no Krypteia, no mientan más. Es Eurosamop quién gestiona al club en estos momentos. Es quién ha firmado un contrato y lo ha puesto encima de la mesa, diciendo que no hay ningún problema. Y tiene sentido que hayan puesto una fecha límite, que además no habría ningún problema y sería prorrogable si nos alargáramos, pero es que esa es la fecha límite que nos marca la AFE y la Federación Andaluza para cubrir las obligaciones de pago. Esa era la urgencia de este pleno que han querido dinamitar".