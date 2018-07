Óscar Carazo: "No renovar a Núñez ha sido la decisión más difícil que he tenido que tomar"

Alejandro Ramos

Mañana entretenida, deportiva y extradeportivamente hablando, en el entorno del Recreativo de Huelva. Mientras que desde las 9.00 horas ha entrenado la plantilla con las caras nuevas y algún canterano a prueba, apenas tres horas y media más tarde ha sido presentado Caye Quintana que, aunque tenía todo el protagonismo, Óscar Carazo ha contestado a las cuestiones de los medios que se han dado cita.

Comenzó presentando al jugador isleño, para el cual “es muy gratificante e ilusionante tenerlo aquí de cara al proyecto que vamos a arrancar. Es un jugador de la parte ofensiva que se puede desenvolver en derecha e izquierda e incluso de delantero”, comenzó presentando el madrileño.

Carazo, cuestionado sobre lo que va a seguir dando de sí la planificación deportiva en el Recreativo de Huelva, ha querido ser cauto puesto que “el jugador tiene que querer venir. Es muy complicado que lleguen jugadores cedidos de primera o segunda pero el mercado nos irá diciendo por dónde debemos ir y no debemos ir”

Algo notorio ha sido la ausencia en el entrenamiento de algunos de los jugadores que formaron parte la pasada temporada en el Decano tales como Jonathan Vila y Djak Traoré. El director deportivo del club ha afirmado que “Jonathan Vila fue padre ayer y Djak ha pedido una semana para incorporarse más tarde por problemas familiares”, al que ha añadido la tardanza en saltar al verde por parte del delantero Natalio, del que Carazo ha afirmado que “está en las fases finales de una lesión que se le complicó (una rotura de fibras) y la situación es que al final de temporada quiso forzar y fue contraproducente”, señaló.

Aunque numerosas han sido las salidas de los jugadores que formaron parte del plantel de la pasada campaña, uno de los rumores que recientemente han salido a la luz es la posible salida de Djakaridja Traoré, el cual mantiene contrato con el Recreativo. Carazo ha afirmado que “con Djak hemos hablado de lo que tiene actualmente, ha pedido esa semana por la situación familiar y no hemos hablado nada más. El grupo IV es sobre todo competitivo, al final tendremos que esperar cómo termina el mercado e intentar que nosotros podamos hacer frente al resto.”

Sin embargo, el tema que más revuelo ha ocasionado ha sido la no renovación a Antonio Núñez, decisión de Carazo el cual ha afirmado que ha sido la decisión más difícil que ha tomado desde que llegó a Huelva. “Ha sido la decisión más complicada que me ha tocado tomar desde que he llegado aquí, nos tenemos que decidir entre 23 fichas. Soy consciente de que Antonio ha sido el santo y seña de este equipo, pero nos tenemos que centrar en lo deportivo y a él le ha costado algo más competir esta temporada por esa lesión. Es la peor de las decisiones que he tenido que tomar porque sé del sentir recreativista y el míster no tiene todos los datos que puedo tener yo o el club y ve lo que son los jugadores. La realidad es que Antonio es un jugador mayor, que ocupa una ficha que no es sub23 y todo eso debemos valorarlo”, aclaró Carazo.

Por último, a falta de seguir confirmando las incorporaciones, el director deportivo del Recreativo de Huelva fue cuestionado sobre la continuidad de dos jugadores que tuvieron cierta relevancia en el vestuario la pasada temporada como es el caso de Sergio González y Boris Garrós. “Tenemos que valorar lo que hay en el mercado y Sergio y Boris están en el mercado. Nosotros estamos centrados en varios caminos, pero a día de hoy no se le ha cerrado la puerta a ninguno. Estamos seguros sobre los puestos que vamos a ocupar con los sub23 y a partir de ahí valoraremos lo que vamos a dar”, concluyó.