Caye Quintana: "Desde que me fui he estado en contacto con el club"

Alejandro Ramos

Miércoles, 18 julio 2018 | Leída 46 veces

Recreativo

13.41h. El primer fichaje del Recreativo de Huelva ha sido presentado en la mañana de hoy miércoles tras el primer entrenamiento del grupo que ha tenido lugar en la Ciudad Deportiva. Caye Quintana cree que personalmente “no he cambiado mucho, he madurado y cuando un jugador madura sabe gestionarse en el campo “

Día de normalidad en lo deportivo dentro del Recreativo de Huelva. Mientras que a las 9.00 horas ha comenzado el primer entrenamiento de la pretemporada del Decano, a las 12.30 ha tenido lugar la primera de las presentaciones, en cuanto a jugadores se refiere, de la pretemporada.

Se trata del isleño Caye Quintana, que regresa a la que fue su casa en Segunda División durante las temporadas 2012/13 y 2014/15 y, aunque era un fichaje que estaba casi hecho en el pasado mercado invernal, el jugador ha sido el primero en recalar en el nuevo equipo de José María Salmerón.

Quintana, presentado por Óscar Carazo, donde ha vuelto a notarse cierta ausencia de miembros del consejo de administración, ha comenzado su presentación agradeciendo el interés del Recreativo para hacerse con sus servicios. “Desde que me fui he estado en contacto con el club y este último mercado en diciembre es el que más cerca estuve de volver, pero hubo un acuerdo con el Jumilla. Ahora se ha hecho posible gracias a Óscar (Carazo) que ha hecho un gran esfuerzo por tenerme aquí”.

Cuestionado sobre las diferencias personales que el jugador haya podido notar desde su marcha en el club recreativista, el delantero opina no ha cambiado mucho, aunque sí afirma que “he madurado y cuando un jugador madura sabe gestionarse en el campo, en la parcela que te toque jugar y la llegada del nuevo míster, con la primera toma de contacto me ha parecido muy cercano, muy buena persona y todos sabemos que conoce muy bien la categoría”, afirmó.

También ha querido referirse al que es su nuevo entrenador, José María Salmerón, del cual afirma que, aunque no hayan mantenido un contacto privado, el jugador se encuentra “cómodo en las 4 posiciones de arriba y donde él me quiera colocar me adaptaré para jugar. Siempre se trabaja para estar en el primer plano y eso es decisión del míster, aunque siempre voy a trabajar para estar en ese lugar y me veo con posibilidades de estar ahí”.

Cuando un jugador vuelve tras varias temporadas fuera del Recre es normal que encuentre ciertas diferencias, aunque no tan abismales como suele suceder en el Decano. “Cuando me fui, el club estaba en una situación jodida con varios meses sin cobrar y empezó en caída ese aspecto y ahora parece que se ve un poco más de luz en este proyecto y van llegando fichajes, por lo que empezamos a hablar de lo deportivo que ya nos tocaba”, aseveró el isleño.

La faceta ofensiva ha sido siempre un punto difícil de compensar en el vestuario recreativista aunque la pasada temporada fue una de las parcelas ilusionantes. Aunque dependerá de Salmerón su posición, Caye no ha querido mojarse en cuanto a los posibles tantos que puede llegar a anotar esta temporada. “No soy mucho de ponerme números pero aseguro los máximos posibles y seguro que los compañeros que vengan van a ayudar al máximo.”

Uno de los temas más cuestionados en la rueda de prensa, y a lo largo de la semana, ha sido la no renovación del capitán Antonio Núñez, del que Caye Quintana ha tenido también palabras para alabar la figura de Núñez dentro del recreativismo. “Antonio es un gran tipo dentro y fuera pero no son decisiones que me incumban a mi, son más del míster y del club, aunque sí pienso que es un poco triste que se marche. No puedo meterme en algo que no me toca”, finalizó el jugador recreativista.