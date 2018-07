La Junta prevé que a "medio plazo" habrá una zona "muy recuperada" del incendio del entorno de Doñana

Agencias

Miércoles, 18 julio 2018

EN UNOS DIEZ AÑOS APROXIMADAMENTE

12.07 h. El consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, ha remarcado que "la recuperación de un bosque después de quemarse no es rápida". No obstante, ha señalado que, "en condiciones normales", se podrá ver la zona "no como antes del incendio porque el grupo de trabajo ha diseñado un paisaje distinto más acorde a las características históricas de la zona", pero sí "muy recuperada".