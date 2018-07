Manuel Gómez: "Este pliego es casi idéntico al anterior con la novedad de que se exige un plan de viabilidad"

huelva24.com

Manuel Gómez, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Huelva, recalcaba antes de la celebración del pleno-extraordinario urgente para sacar por tercera vez un pliego de condiciones para vender el 90% del accionariado del Recre, que "confiamos en que los grupos políticos ejerciten un ejercicio de responsabilidad política para que esto salga adelante porque, como todo el mundo se cansa de decir siempre, es necesario que el Recreativo vuelva a manos privadas y a un comprador que tenga solvencia desde el punto de vista profesional de gestión de un club sobre la estabilidad que necesita y sobre la base de que se trata de un Bien de Interés Cultural".

"Este pliego es prácticamente idéntico al anterior con la novedad de que se exije un plan de viabilidad que tiene que estar además avalado técnicamente por una entidad independiente y profesional. Así el Recreativo no caería en manos de cualquiera sino de alguien que le dé la estabilidad que todos los vecinos y vecinas de Huelva queremos", añadía el concejal socialista.

Y sobre los recursos de Zephir Homes, que fue la empresa adjudicatoria en el anterior concurso, y las quejas de varios concejales por la urgencia en convocar este pleno, Gómez destacaba que "no he leído el escrito de Zephir Homes porque no me ha llegado y me acabo de enterar. Lo que haga la oposición cada uno es el responsable de su decisión, pero no nos encontramos en la tesitura de esperar un día más. En la situación en la que está el Recreativo no estamos para perder ni un día ni un ahora. La situación todavía es grave y no creemos que sea el momento de decir si esto se ha recibido tal día o tal otro. Los 27 miembros de esta corporación hemos asumido esta responsabilidad política y aquí no hay horarios. Creo que ha habido tiempo suficiente para examinar esta documentación, que además con carácter previo se le ha ido dando todos los borradores a la oposición. Hemos de recordar, por ejemplo, que el informe del interventor para este pleno está firmado antes de las dos de la tarde. Así que vuelvo a decir que la urgencia está justificadísima por la urgencia tan grave que tiene la situación actual del Recreativo".