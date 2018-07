El runrún: Se busca 'asesino' de perros

huelva24.com

Martes, 17 julio 2018

Según han informado a la agencia Efe fuentes de una protectora que intenta gestionar la adopción, en la noche de ayer la mujer que encontró los cachorros los encontró al tirar la basura en un contenedor de la urbanización ‘Las Carreras’, cerca de la piscina cubierta de la localidad. Cuando los sacó del contenedor comprobó que todos estaban con vida, y los llevó a su casa para taparlos con una manta e intentar alimentarlos de urgencia. Los cachorros, según las fuentes, habían sido depositados en el contenedor para ser sacrificados por el mismo camión de la basura, una práctica “que hacía tiempo que no veíamos, pero que es de una extrema crueldad”. La protectora ha hecho un llamamiento urgente a las personas que se puedan hacer cargo de los cachorros, al tiempo que han lamentado un suceso que han denunciado, con el fin de encontrar al autor del abandono cuanto antes.

Chalecos Antibalas en Almonte. La Pataforma de Policías Locales de Almonte ha emitido un comunicado en las redes sociales con el que ha querido mostrarle su agradecemiento al Ayuntamiento de Almonte por dotar a la plantilla del Chaleco Personal de Protección Balística (Chaleco Antibalas). La plantilla contaba ya con ocho chalecos repartidos en varios patrulleros. No obstante, estos eran insuficientes, principalmente en determinadas fechas. Por ello, no dejaba de ser una reivindicación de esta plantilla el que se les dotara de forma personal a cada Agente, cuestión que al fin se ha podido materializar en estos momentos. Y han sido muchos en las últimas horas los mensajes de apoyo hacia este cuerpo de policías, ya que los almonteños consideran que esos chalecos antibalas son bastante imprescindibles para realizar con más seguridad y tranquilidad su trabajo en la localidad.

Rendidos a Núñez. Desde que se anunció este lunes por la noche su marcha del Recre después de cuatro temporadas, no han cesado a través de las redes sociales los mensajes de apoyo al ya excapitán del Decano. Han llegado desde todos lados, aficionados del Recre y de otros equipos, ciudadanos onubenses, instituciones, y quizás los más especiales han sido los de sus excompañeros en el plantel albiazul, de los cuales reproducimos algunos a continuación. Rubén Gálvez: "Un placer compartir vestuario contigo y mil gracias por todo lo que me has aportado tanto en el fútbol como en la vida con esas charlas que teníamos y esas regañinas pero siempre por mi bien. Espero verte pronto 'hermanito pequeño'"; Antonio Domínguez: "Ha sido un placer amigo. Hemos sufrido y luchado y juntos, pero sobre todo he aprendido y mucho a tu lado. Gracias por estar presente en mi carrera. Te deseo lo mejor para la nueva etapa. Un abrazo líder"; Cristian Fernández: "Encontrarte en el vestuario con gente como tú es siempre positivo. Te enseña, te aporta, te ayuda, te hace la vida más fácil. Ganó una Champions pero como si nada, porque la humildad es lo que le caracteriza. Ojalá Huelva ponga una calle con tu nombre: Don Antonio Núñez"; José Alonso: "Gracias por todo. Como futbolista, profesional y persona me has enseñado mucho, a mi y a todo el recreativismo. Recordare al viejo correr como un chaval la banda sin parar. Te deseo lo mejor en tu nueva etapa. Grande capitán"; Ubay Luzardo: "Muchas son las cosas que aprendí y escuche de ti a tu lado como persona y como profesional. Esto del fútbol es negocio. Algunos clubes no entienden de compromiso, trabajo y entrega que has sido para el Decano y tú lo has sido y lo has dado todo. Gracias Capi"; Moisés Sánchez: "Qué pena tener que decir adiós y saber que los peques que vienen por detrás no podrán disfrutar de todo lo que has dado al fútbol y al Decano. Grande capitán Don Antonio Núñez"; Waldo Rubio: "Amigo, compañero, consejero, luchador,... Muchas gracias por todos los dias que me has hecho aprender de ti y hacerme mejor persona con tus consejos"; Miguelito: "Ha sido un placer compartir vestuario contigo y que me ayudaras a mí pero sobre todo a los mas joveness y por defender al Recreativo como lo has hecho. Un abrazo y suerte en tu nueva etapa abuelo"; Arturo Cordero: "Un placer aprender tanto de ti Don Antonio Núñez. Estuviste al pie del cañón en los peores momentos, ejemplo en todos los sentidos. Suerte en tu nueva etapa"; Víctor Barroso: "Muchas gracias capi, compañero de habitación. Por ayudarme y aconsejarme, por exigirme. Si es profesional como futbolista, como persona lo supera con creces. Un ejemplo para todos nosotros. Gracias capi"; Diego Jiménez: "No hay palabras para ti Don Antonio. ¡A tus pies!".