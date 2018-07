Rocío Espada, reina del ‘ducros’: “Cuando fui campeona de España de gimnasia rítmica nunca pensé que eso fuera superable”

Mario Asensio

Duatlón Cros

19.20 h. La deportista onubense está “aún en una nube” por su gran victoria en el Campeonato de España de Duatlón Cros, “una carrera de libro” tras la que está “muy ilusionada” por disputar el Europeo, algo que “nunca me creí que podía ser verdad”.

Rocío Espada Vázquez (CD Simón Verde DOC 2001) se proclamó en Almazán (Soria) campeona de España de Triatlón Cros, un resultado espectacular, en la línea de una temporada en la que de momento ha sido bronce en el Campeonato de España Xterra, además de Campeona de Andalucía de Triatlón Cros y de duatlón.

La deportista onubense explicó a huelva24.com sobre lo que significa este título para ella que “cuando fui campeona de España en la modalidad de cinta de gimnasia rítmica nunca pensé que eso fuera superable, por el sacrificio y las horas de entrenamiento que me costó, pero esto tampoco se queda atrás”.

Espada , que “aún en una nube” por su éxito, se mostró “muy ilusionada por ir al Europeo”, un derecho que tiene por ser campeona nacional pero que reconoce que ella misma no se acordaba que tenía. “Ni había caído porque nunca me creí que podía ser verdad”, aseguró.

Acerca de la competición, señaló que hizo “una carrera de libro”. “Sabía que venía como nunca de forma, pero soy de las que pienso más en que mis rivales también lo estarán que en eso”. Además comentó que el circuito de bicicleta “lo habían rebajado mucho, no salían ni 20 kilómetros, todo pista y no tenía gran dureza, aunque eso sí, era un circuito donde si quieres no dejas de apretar bielas, lo cual lo hacía duro en ese sentido”.

El tema es que “era más bien un duatlón para gente de carretera que para las que podemos sacarle más provecho al MTB. Aún así, me hice más de 800 kilómetros en coche y ya estando allí no me iba a dejar nada y confiaba en mi estado de forma, sin pensar en más”.

Con estos pensamientos afrontó la salida y explicó que “mi forma de correr en cros es muy diferente a carretera y decido ir fuerte pero el calor también estaba muy presente”. Llegó a la primera transición “cómoda” junto a Sara Bonilla y Marga Fullana para iniciar un tramo de bicicleta en el que “me veía fuerte y con ganas de darlo todo”.

“Veo que Marga se pone a mi rueda y en menos de un kilómetro pillamos a Sara en un repecho que continuaba con otra subida más dura. La hago entera de pie y mi sorpresa es que miro atrás y me estoy yendo de las dos. Así que ya mi mente estaba en intentar llegar a la segunda, que nos metió dos minutos en la primera carrera a pie”, relató la onubense, que apretó “como pocas veces en bici, con la sensación de que mi cabeza pide y mis piernas dan todo lo que quiero y más. Cómo estaba disfrutando”.

Sobre el kilómetro seis de bicicleta alcanzó a la que iba primera. “Hago mis cálculos y decido terminar la primera vuelta apretando todo lo que pueda y en la segunda vuelta hacer lo mismo pero intentar recuperar un poco en algunos tramos porque aún quedaban tres kilómetros a pie. Me dicen que le llevo 2:30 a la segunda cuando me bajo a correr”.

“Aún así, salgo fuerte, de hecho me bajé a correr bastante bien, nada castigada. Y en el último kilómetro, me relajo, lo siento, lo vivo, lo disfruto, hablo con el público, les doy las gracias, grito, lloro... no sé y entro en meta”, expresó sobre el final de su gran carrera, que de nuevo le permite demostrar que es una deportista con mayúsculas.